Elleriniz çatlayıp kuruyorsa...

Bilhassa kış mevsiminde çatlayan kuruyan ellere;

çorba kaşığı limon suyu,

çorba kaşığı avokado yağı ya da badem yağı,

çorba kaşığı gliserin yağı,

çorba kaşığı lavanta yağını bir kapta güzelce karıştıracak ve her gün düzenli olarak bu şekilde ellerinize masaj yaparak süreceksiniz..

Akhuş ve karakavak tomurcukları iki saat boyunca sıcak suda demlenir. Süzülerek elde edilen posaya bal mumu ilave edilerek krem kıvamına gelinceye kadar badem yağı ile yoğrulur. Elde edilen krem belirli aralarla ellere sürülür.

Taze salatalık, kabuklarıyla birlikte dövülerek ezilir. Elde edilen posaya bal mumu ilave edilerek merhem kıvamına gelinceye kadar bademyağı ile yoğrulur. Hazırlanan bu merhemdem ellere sürülür.

Papatya sütle beraber kaynatıldıktan sonra ince bir tülbentle sıkılır. Elde edilen posaya akhuş ağacının tohumları ilave edilerek merhem kıvamına gelinceye kadar zeytinyağı ile yoğrulur. Hazırlanan bu merhemden ellere masaj yapılır.

Üç damla zeytinyağıyla bir limonun suyunu karıştırın. Bu karışımı hemen ellerinize sürün. Yarım saat bekledikten sonra bir parça pamukla ellerinizi silip, sonra yıkayın.

Limon suyundaki C vitamini ellerdeki lekeler üzerinde etkilidir. Zeytinyağı da kuruluğu giderir ve cildi yumuşatır. Ellerinizin kuruduğunu hissettiğiniz her zaman kullanabilirsiniz.