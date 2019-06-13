Ellerinde poşetlerle plajı çöplerden temizlediler Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre duyarlılığı konusunda farkındalık sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü personelleri Akçaabat ilçesi Mersin Plajı’nda çevre temizliği yaptılar.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre duyarlılığı konusunda farkındalık sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü personelleri Akçaabat ilçesi Mersin Plajı’nda çevre temizliği yaptılar.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Köksal Hamzaoğlu, Akçaabat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alper Kalkışım, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Esin Sayın, Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz Kara, İl Sağlık ve Akçaabat İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Personelleri katıldı.

Ellerinde çöp poşetleri ile plajdaki çöpleri tek tek temizleyen ekip adına konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, “Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil ve temiz alanları koruyup çoğaltmak gerekiyor. Bilinçsizce sağa sola attığımız plastik ürünler doğada 400 yıl kadar çürümeden kalabiliyor. Karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını biraz olsun anlamamız gerektiğine inanıyoruz” dedi.

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