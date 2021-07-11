  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fatih’te zincirleme kaza
Koltuğu kaybetti, 1 ayda zor taşındı
MEB tarihleri açıkladı! İşte sözleşmeli
İstanbul'daki yağışlar barajları doldurdu! Yüzde 15 arttı
Dünya Eller havada uçak yolculuğu
Dünya

Eller havada uçak yolculuğu

American Airlines'ın Miami'e giden uçağında, herkese seferin son bir saati boyunca ellerini başlarının üzerinde tutmaları söylendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 12:41:00 - 2021-07-11 12:55:45

Los Angeles çıkışlı 2289 sefer sayılı uçak çarşamba öğleden sonra Miami'ye iniş yaptı. Ancak yolcuların söylediğine göre, uçak mürettebatı inişten bir saat önce açıklama yapılmayan bir güvenlik tehdidi olduğunu söyleyip herkesin elini başının üzerine koymasını emretti.

Nguyen, uçak yere indikten sonra silahlı polislerin içeri girdiğini ve birini gözaltına aldığını ifade etti.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yerel haber istasyonu KTLA'e "Kolluk kuvvetlerinin makineli tüfeklerle gelip LAX'ten MIA'e uçan @AmericanAir 2289'da neden bir adamı tutukladığına dair bir fikriniz var mı?" diye sordu.

Daha sonra uçaktan indirilen yolculara terminalde beklemeleri söylendi. Haberin bu kısmını doğrulayan American Airlines, tehdidin ne olduğunu henüz açıklamadı.

Havayolunun The Independent'a yaptığı açıklamada, "2289 sayılı American Airlines seferinde Los Angeles'tan (LAX) Miami'ye (MIA) uçuş yapan Boeing 777-300 uçağı 7 Temmuz'da MIA'e indiğinde güvenlik tehdidi nedeniyle kolluk kuvvetleri tarafından karşılandı" dendi:

"Yolcular uçaktan indirilerek otobüsle terminale götürüldü ve uçak yetkililer tarafından incelendi. Güvenlik ve emniyet bizim önceliğimizdir. Durumun yol açtığı rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz."

Nguyen tarafından kaydedilen iki videoda, tuhaf olaylar zincirinden kısa parçalar yer alıyor. İlk videoda, havada olan uçakta yolcular ellerini başlarının üstüne koymuş şekilde ekrana yansıyor. İkinci videodaysa, bazları öfkeyle bağıran yolcuların havalimanı terminalinde ayakta beklediği görülüyor.

Uçuştaki yolcular arasında olduğunu öne süren biri, daha sonra Twitter'da "Hayatımın en çılgın deneyimi" diye yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay