Eller havada uçak yolculuğu

Los Angeles çıkışlı 2289 sefer sayılı uçak çarşamba öğleden sonra Miami'ye iniş yaptı. Ancak yolcuların söylediğine göre, uçak mürettebatı inişten bir saat önce açıklama yapılmayan bir güvenlik tehdidi olduğunu söyleyip herkesin elini başının üzerine koymasını emretti.

Nguyen, uçak yere indikten sonra silahlı polislerin içeri girdiğini ve birini gözaltına aldığını ifade etti.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yerel haber istasyonu KTLA'e "Kolluk kuvvetlerinin makineli tüfeklerle gelip LAX'ten MIA'e uçan @AmericanAir 2289'da neden bir adamı tutukladığına dair bir fikriniz var mı?" diye sordu.

Daha sonra uçaktan indirilen yolculara terminalde beklemeleri söylendi. Haberin bu kısmını doğrulayan American Airlines, tehdidin ne olduğunu henüz açıklamadı.

Havayolunun The Independent'a yaptığı açıklamada, "2289 sayılı American Airlines seferinde Los Angeles'tan (LAX) Miami'ye (MIA) uçuş yapan Boeing 777-300 uçağı 7 Temmuz'da MIA'e indiğinde güvenlik tehdidi nedeniyle kolluk kuvvetleri tarafından karşılandı" dendi:

"Yolcular uçaktan indirilerek otobüsle terminale götürüldü ve uçak yetkililer tarafından incelendi. Güvenlik ve emniyet bizim önceliğimizdir. Durumun yol açtığı rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz."

Nguyen tarafından kaydedilen iki videoda, tuhaf olaylar zincirinden kısa parçalar yer alıyor. İlk videoda, havada olan uçakta yolcular ellerini başlarının üstüne koymuş şekilde ekrana yansıyor. İkinci videodaysa, bazları öfkeyle bağıran yolcuların havalimanı terminalinde ayakta beklediği görülüyor.

Uçuştaki yolcular arasında olduğunu öne süren biri, daha sonra Twitter'da "Hayatımın en çılgın deneyimi" diye yazdı.