Elleçlenen konteyner ve yük miktarı temmuzda arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü temmuz ayına ilişkin konteyner ve yük istatistiklerini yayımladı. Buna göre, temmuzda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 995 bin 537 TEU oldu. Ocak-temmuz döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 yükselişle 7 milyon 159 bin 927 TEU’ya ulaştı. Limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 744 bin 264 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalarak 367 bin 619 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 376 bin 645 TEU olarak gerçekleşti.