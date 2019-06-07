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Eljif Elmas transferinde büyük kriz!

Eljif Elmas için Fenerbahçe, Atletico Madrid ile el sıkıştı ancak baba Cevat Elmas’ın İnter Sportif Direktörü Ausilio’yla görüştüğü iddiası, ortalığı karıştırdı.

07 Haziran 2019 Cuma 08:57
Eljif Elmas transferinde büyük kriz!

19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Makedonya Milli Takımı’nda sergilediği performansla Atletico Madrid, Inter, Lazio, Fiorentina, Napoli, Tottenham, Manchester City ve Manchester United’ın dikkatini çekti. Avrupanın devleri, Elmas’ın birçok maçına gözlemcilerini gönderdi.

İstanbul’a geliyorlar

Sarı-lacivertliler, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Yönetim, sonunda Atletico Madrid ile 14 milyon euro karşılığında el sıkışıldı. İspanyol ekibinin yöneticileri, önümüzdeki hafta işi bitirmek için İstanbul’a gelecek.

Ancak Eljif’in babası Cevat Elmas, kulüpten habersiz bir şekilde Inter Milan’ın sportif direktörü Piero Ausilio ile Milano’da görüştüğü öne sürüldü. Bunun, yönetim kanadında büyük bir rahatsızlığa neden olduğu ve baba Elmas’a uyarı yapıldığı iddia edildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 08:57
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Makedonya
  4. Manchester United
  5. Atletico Madrid
  6. Inter
  7. Lazio
  8. Fiorentina
  9. Napoli
  10. Tottenham
  11. Manchester City
  12. Cevat Elmas

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