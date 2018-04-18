Elizza Giyim Güngören'de açıldı

Dünya Tekstil kenti olan Güngören her gün cazibesini arttırarak yeni işletmelere kavuşuyor. Merter'den sonra Güngören'de açılan mağazalarla dünyaya Tekstil ihracat ediliyor. 2008 yılında kurulan, sektöründe öncü kuruluşlardan olan Elizza, satış mağazasının Güngören'de açtı. İstanbul milletvekili Abdullah Başçı ve birçok misafirin katıldığı açılış töreninde kurban kesildi. İlahiyatçı Mustafa Karagöz ün okuduğu dualarla işletme Bismillah dedi. Açılış kurdelesini kesen İstanbul milletvekili Abdullah Başçı yapılan dua sonrası işletmenin vatana millete hayırlı olmasını diledi.

İnşaat sektöründe uzun yıllar hizmet veren İhsan Doğan yılların tecrubesi Yusuf Beyhan'la tekstilede yatırım yaptı.

Milletvekili Abdullah Başçı törene katılanları tek tek selamlarken işletme hakkındada yetkillerden bilgi aldı. Açılışı yapılan mağazada Bayan Alt giyim ürünleri müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Bu özel günde açılış alanında çok özel misafirler yerini alırken Albaraka Güngören şube müdürü Emrullah Burnaz, eski güven mahallesi muhtarı iş adamı Fatih Yıldızhan , Davut Bulut ve ismini sayamadığımız çok sayıda tekstil firma yöneticleri bu merasimde hazır bulundular.

İşletme sahiblerinden İhsan Doğan kendilerini özel günlerinde yanlız bırakmayan başta milletvekili Abdullah Başçı'ya ve diğer katılımcılara teşekkür etti.