Elizabeth'i gören çocuk nasıl kaçtığını bilemedi
İngiltere'nin başkenti Londra'da çocuklara yardımda bulunan bir hayır kuruluşunu ziyaret eden Kraliçe Elizabeth'in karşılaştığı bir çocuk, nasıl kaçtığını bilemedi.09 Aralık 2018 Pazar 09:48
Londra'da çocuklar için hizmet veren bir hayır kuruluşunu ziyarete giden Kraliçe Elizabeth'in, bu ziyareti sırasında gerçekleşen seramonide ilginç bir an yaşadı.
Heyecanlandı
Bu seramonide Kraliçe Elizabeth'i gören küçük bir çocuk, oldukça heyecanlandı. Heyecanına yenik düşen çocuk, önce yere eğildi ve ardından yetkililerin arkasına geçti.
Gülüşmelere neden oldu
Yetkilierin arkasına geçtikten sonra ise bir anda odanın dışına çıkan çocuk gülüşmelere neden oldu.
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