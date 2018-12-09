Elizabeth'i gören çocuk nasıl kaçtığını bilemedi

Londra'da çocuklar için hizmet veren bir hayır kuruluşunu ziyarete giden Kraliçe Elizabeth'in, bu ziyareti sırasında gerçekleşen seramonide ilginç bir an yaşadı.

Heyecanlandı

Bu seramonide Kraliçe Elizabeth'i gören küçük bir çocuk, oldukça heyecanlandı. Heyecanına yenik düşen çocuk, önce yere eğildi ve ardından yetkililerin arkasına geçti.

Gülüşmelere neden oldu

Yetkilierin arkasına geçtikten sonra ise bir anda odanın dışına çıkan çocuk gülüşmelere neden oldu.