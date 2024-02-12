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Siyaset “Eline sağlık”tan geldik Keleşli saldırıyı sulandırmaya!
Siyaset

“Eline sağlık”tan geldik Keleşli saldırıyı sulandırmaya!

Yeniakit Publisher
2024-02-12 10:19:00 -
"Eline sağlık"tan geldik Keleşli saldırıyı sulandırmaya!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Eline sağlık”tan geldik Keleşli saldırıyı sulandırmaya!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

10 Kasım’da Atatürk istismarcısı teğmenler, yakasına Atatürk resmi iğnelemediği için, bir teğmen arkadaşlarına komplo kurmaya karar vermişlerdi.

Nitekim okul döneminden beri fişledikleri, namaz kıldığı için takip ettikleri teğmenin odasına, Atatürk fotoğrafı yapıştırıp, sotaya yatıp, video çekimi yapmak üzere beklemeye koyuldular..

Fişlenen teğmen geldi, kapısındaki Atatürk fotoğrafına baktı.. Diğer odaların kapısında olmayan Atatürk fotoğrafını yerinden çıkarttı, katladı, delil olarak cebine koydu..

Bu görüntüleri çeken Atatürk istismarcısı teğmenler, hemen cuntacı diğer arkadaşlarını haberdar ettiler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplu olarak dindar teğmenin odasına gelip, onu dövmeye kalkıştılar..

Odadaki diğer iki teğmen arkadaş müdahale edince, onları da dövmeye kalkıştılar..

Şiddet mi?

Tartışmasız şiddet..

Anında kapının önüne konulmaları gerekir mi?

Gerekir..

Ama ne yapıldı?

Kapısına Atatürk fotoğrafı asılan teğmen, oda arkadaşı iki teğmen ile birlikte, 90 civarında teğmeni organize eden 4 teğmen ihraç edildi..

Hem suçsuz 3 teğmen ihraç edilmiş oldu hem de 90 civarındaki teğmene de cezalar verilmesi gerekirken, 4 teğmenle yetinildi..

Şiddet gösterenlere müsamaha gösterirseniz ne olur?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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