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Spor "Elinde ne kadar defans oyuncusu varsa oyuna aldı"
Spor

"Elinde ne kadar defans oyuncusu varsa oyuna aldı"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor deplasmanında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi. Rakibin defansif oynadığına dikkat çeken Çalımbay “Antalyaspor son 10 dakika elinde ne kadar defans oyuncusu varsa oyuna aldı. Biz her türlü girişimi yaptık. Riske de girdik ama gol atamadık" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 22:33:00 -
"Elinde ne kadar defans oyuncusu varsa oyuna aldı"

Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Çalımbay, mücadeleyi iki taraflı düşenmek gerektiğini belirterek, "İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. Antalyaspor'da iyi oynamadı. Maalesef frikikten yediğimiz golle devreyi kapattık. İkinci yarıya hem oyuncu hem de taktik değişikliği olarak çok iyi başladık. Antalyaspor'u sahasından çıkarmadık. Çok pozisyonlar yakaladık. Son pasları maalesef değerlendiremedik. Antalyaspor son 10 dakika elinde ne kadar defans oyuncusu varsa oyuna aldı. Biz her türlü girişimi yaptık. Riske de girdik ama gol atamadık. Bizim için hakikaten üzücü bir mağlubiyet. Belki de rahat kazanacağımız bir maçtı ama olmadı. Bundan önce nasıl gol atamayıp kaybettiysek yine bunlardan bir tanesi oldu" şeklinde konuştu.

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