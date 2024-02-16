Elinde matkapla namaz ibadetini tiye alan ahmak tepki çekti!
Sosyal medyada bir soytarı, namaz ibadetiyle alay etti.
Erdem Dilbaz adlı sosyal medya kullanıcısı elinde matkapla bir video kaydedip paylaştı.
Elindeki matkapla anlamsız hareketler yapıp namaz ibadetiyle alay eden densize tepki yağdı
Dilbaz paylaşımında “Robokıble” etiketini kullandı.
Videonun sonunda kahkaha atan kişi de ayrıca dikkat çekti.
İSLAM
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