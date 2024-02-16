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Sosyal Medya Elinde matkapla namaz ibadetini tiye alan ahmak tepki çekti!
Sosyal Medya

Elinde matkapla namaz ibadetini tiye alan ahmak tepki çekti!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 23:59:00 - 2024-02-17 00:15:27

Sosyal medyada bir soytarı, namaz ibadetiyle alay etti.

Erdem Dilbaz adlı sosyal medya kullanıcısı elinde matkapla bir video kaydedip paylaştı.

Elindeki matkapla anlamsız hareketler yapıp namaz ibadetiyle alay eden densize tepki yağdı

Dilbaz paylaşımında “Robokıble” etiketini kullandı.

Videonun sonunda kahkaha atan kişi de ayrıca dikkat çekti.

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