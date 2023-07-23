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Siyaset Elinde kurşunla yaygara koparan Meral Akşener'den tek kelime çıkmadı!
Siyaset

Elinde kurşunla yaygara koparan Meral Akşener'den tek kelime çıkmadı!

Yeniakit Publisher
2023-07-23 20:53:00 -
Elinde kurşunla yaygara koparan Meral Akşener'den tek kelime çıkmadı!

Meral Akşener genel başkanlığındaki İYİ Parti, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına yönelik saldırıda 33 yaşındaki Sacit Pişkin'in hayatını kaybetmesine ilişkin tek kelime etmedi.

Sacit Pişkin'in vefatı sevenleriyle HÜDA PAR'lıları yasa boğarken, kanlı saldırıya ilişkin sessizliği tercih eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tutumu tepki topladı.

Bir inşaat bekçisinin hırsıza sıktığı kurşunu eline alıp, TBMM'ye gelerek toplumu seçim öncesinde sert bir kutuplaşmaya itekleyen Meral Akşener, HÜDA PAR'a yönelik saldırıya ilişkin tek kelime etmedi.

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