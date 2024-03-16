Elinde doları olanlar dikkat! Dövizde son durum

Son günlerde yatırımcını mutlu eden dolar ve euro yeni güne düşüşle başladı. Ünlü ekonomistten dolarla ile ilgili "Finansal OHAL uygulaması başladı" yorumu geldi. İşte 16 Mart 2024 Cumartesi günü dolar, euro ve sterlin'de son durum...

Haftalardır dolar ve euronun ateşi düşmüyor. Haftanın son günü 32,2190 TL'den kapatan dolar yeni güne düşüşle başladı. Yeni güne yüzde -0,10 değer kaybederek başlayan dolar serbest piyasada 32,0977 alınıp 32,1334 TL'den satılıyor.

Euro'daki düşüş ise daha sert oldu. Dün günü 35,1450 seviyesinde kapatan euro güne yüzde -0,25 değer kaybederek başladı.

Euro yeni güne yüzde -0,25 değer kaybederek başladı. Serbest piyasada 34,9064 liradan alınan euro, 35,1060 liradan satılıyor.

Ekonomist Barış Soydan dövizdeki dalgalanma ile ilgili dikkat çekici bir yorum geldi.

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"Merkez Bankası yılbaşından beri dövizi tutabilmek için çok ciddi rezerv satışı yapıyor. Yaklaşık 20 milyar dolar. Doları dizginlemek için Finansal OHAL uygulaması başladı" diyen Soydan sözlerine devam etti;

“11 aydır rafa kaldırılmış olan TL Uzlaşmalı Mevduat Döviz Satışları yeniden işleme alındı. Şahap Kavcıoğlu MB Başkanlığı döneminde kullanılmıştı. Şimşek daha sonra bu uygulamayı rafa kaldırdı. Çünkü bu bir finansal OHAL uygulaması. Yani olağanüstü dönemlerde kullanılan bir enstrüman. Yurt içinde dolara talep artınca Merkez Bankası tam gaz vadeli döviz satışı yapıyor. Son 10 günde 2.8 milyar dolarlık TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz satışı gerçekleşmiş. Rezervleri de ekleyince türbülansın azalmasında makasın kapanmasında etkili oldu. MB anketine göre yıl sonu dolar tahmini 40,53 TL oldu. Dolar kuru 37 lira olacak diyen yabancı yatırımcıların tahminine göre biraz daha gerçekçi.” dedi.