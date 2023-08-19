Elinde, cebinde, bankada gram altını bulunduranlar aman dikkat! Altın fiyatları o tarihte 2 bin liraya çıkacak!

Düğün sezonu başladı ve bitiyor ancak eylül ayında da düğün sezonu devam edecek. Bunun haricinde vatandaşlar yatırım amacıyla altın almaya devam ediyor. Altın fiyatları hakkında ise şok bir açıklama geldi. Ons altında yaşanan inişler ve çıkışlar iç piyasada da fiyatları yeniden şekillendiriyor. Aynı şekilde döviz kuru bağlantılı olarak altının iç piyasadaki durumu değişim gösterebiliyor. Peki, hafta sonu altın piyasasında son fiyatlar neler?

İsviçreli banka UBS analistleri, aralarında Wayne Gordon'un da bulunduğu bir müşteri notuyla altın tahminlerini paylaştı. Yıl sonu altın tahminini yüzde 7 azaltarak ons başına 1.950 dolara çektiler ve önümüzdeki yıl için nominal bir rekor seviyesine ulaşmasını beklediklerini belirttiler.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Bloomberght tarafından aktarılan habere göre, analistler notlarında, "Önceden 2023 sonlarına doğru hafif bir resesyon bekliyorduk, ancak şimdi daha yumuşak bir iniş öngörüyoruz" ifadelerine yer verdiler. Bu durum, 10 yıllık tahvil getirileri için daha az düşüş riski taşıdığı gibi, doların da daha az zayıf olacağı beklentisini yansıtıyor.

UBS'nin altın hedef fiyatı, 2024 Haziran sonunda ons başına 2100 dolar ve Eylül sonunda 2200 dolar olarak görünüyor.

Uzmanlar, altın için bir sonraki adımın, geleneksel olarak ABD faiz indirim döngüsünün hemen öncesinde borsa yatırım fonlarına olan talepte artış olduğunu belirtiyor.

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Gram altının bugünkü alış fiyatı 1647 seviyesinde seyrediyor.

Uzman isim, gram altın ve gümüş alacaklara çok kritik uyarılarda bulundu.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK? UZMAN İSİM YANITLADI!

İşte altın fiyatlarıyla ilgili o açıklama:

,Ons altın 1890 dolar seviyesinde. 1890 doları test edecek, tekrar 1960'a kadar yükselebilir demiştim. 1890 dolar test edildi, şu anda stabil ancak önümüzdeki hafta 1930 direnci radarına alabilir ve yükseliş bekliyorum. Neden değer kaybetti?

Birincisi ABD Merkez Bankası'nın faiz artırmak ihtimali yüzde 50'ye çıktı, emtialar baskılandı. İkincisi, Çin tarafında emlak şirketlerinin iflasları. Dolar varlıkları güçlendi. Üçüncüsü, dolar endeksi yükseldi. Yükselince dolar karşısındaki yatırım araçlarında da sert baskılanma gördük. Sırada 1930, devamında 1960 dolar dirençleri var ons altında.

Gram altında hikaye bambaşka. Ucuz bir altın yok. Altın yatırımcısı internet fiyatı ile serbest piyasalar arasında 50 lira farka alışmalı. Gram altında 1700 altını beklemiyorum. 1710 lira fiziki tarafta gram altın. Ekranlarda 1650'ler var ama bunların hiçbir geçerliliği yok. Gram altın 1700 altına sarkmadı bu hafta.

"2 BİN TL'YE YELKEN AÇABİLİR"

Ons altın, ons gümüş, gram altın, gram gümüş tarafında önemli bir uyarım var. Buralar dip seviyeler, hızlı ataklar görebiliriz. Alım için fırsat kollayanlar o yüzden buraları iyi değerlendirmeli. Eylül ortası olabilir ekim olabilir, ciddi türbülans güçlendi. Beklentim pozitif, ekim itibarıyla 1820, 1820, 1880 hatta dolarda agresif yükseliş olursa 2 bin TL'ye yelken açan bir gram altın olabilir.

aydınlık'a göre: Gümüş onsu 22.35 dolara kadar geriledi. Elinde dolar olan için gümüş almak için uygun zemin oluştuğunu ifade ettim. Elimde dolar olsaydı, ben bu seviyelerden parite üzerinden gümüş alırdım. 24, 26, 28 dolar yükselişlerini görünce söylemlerim önem arz edecektir.

Gram gümüş 20 liranın üzerinde. Bu taraftaki pozitif beklentim devam ediyor. 22, 24, 26 seviyesine hareket edebilir. Gümüşte düşüşler kalıcı değildir."