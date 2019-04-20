Elinde altını olanlar dikkat! '290 lirayı görebilir'

Yükseliş trendine girdiği Aralık 2018'e 204,8 liradan başlayan gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle 22 Mart'ta 246,7 lirayı gördü. İlerleyen süreçte bu seviyede tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, bu haftayı yüzde 0,5 azalışla 238,3 lira seviyesinden tamamladı. Gram altının bu süreçteki performansına bakıldığında, Aralık 2018'den bu yana yatırımcısına yüzde 16,4, yıl başından bu yana ise yüzde 9,3 değer kazandırdığı görüldü.

Gram altında 250 lira önemli direnç

AA Finans Analisti İslam Memiş, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 9 getiri sağlayan gram altının, yükselişlerini sürdürmesini beklediğini söyledi. Memiş, özellikle 250 liranın, yükselişlerin devamı için önemli bir direnç seviyesi olduğunu belirterek, "ABD- Çin ticaret müzakereleri, küresel ekonomilere dair büyüme endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve dolar kurundaki güçlü duruş altının gram fiyatını olumlu yönde destekliyor." ifadesini kullandı.

'Gram altında 240 lira altı alım fırsatı sunuyor'

Altının gram fiyatındaki geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, altının gram fiyatının 240 liranın altına sarkmalarda yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu bildirdi. Memiş, 233-242 lira aralığında dalgalanan altının gram fiyatında kademeli olarak 245-247 ve 250 lira seviyelerini takip edileceği, bu yıl içerisinde 250 liranın kırılması durumunda ise 270 lira ve devamında 290 liranın görülebileceğini söyledi.