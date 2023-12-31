Elinde altını, doları olanlar: İslam Memiş dikkat diyerek açıkladı: Sadece bu sene değil gelecek 5 senenin yeni göz bebeği bunlar

Elinde altını olanlar, altın yatırımı yapmak isteyenler ve altın bozduracak olanlar günlük olarak altın fiyatlarını takip ediyor. Uzmanlar 2024 yılında altın fiyatları ile ilgili öngörülerinde, kazanmaya devam ettireceğini belirtti... İşte 31 aralık 2023 altın fiyatları ve İslam Memiş'in son tahmini...

İslam Memiş yeni göz bebeğini duyurdu! 2024 yılında altına tur bindirecek bundan alan paraya para demeyecek

Ünlü ekonomist İslam Memiş, finans piyasalarındaki son gelişmeler ve yatırım stratejileri üzerine dikkat çekici açıklamalar yaptı. Amerika Merkez Bankası FED’in faiz artırımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları sonrasında dolar kuru ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların gözünü bu alanlara çevirmiş durumda. İşte İslam Memiş’in bu konudaki değerlendirmeleri ve yatırım önerileri:

İslam Memiş’ten Altın ve Dolar Yorumu

İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan son düşüşlerin uzun vadede dengeleyici bir etki yapacağını öngörüyor. Onun analizine göre, altın yatırımcıları için bu düşüşler geçici olup, altın uzun vadede değerini korumaya devam edecektir.

2024: Altın ve Gümüşün Yılı Olacak

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Memiş, 2024 yılının altın ve gümüş yatırımcıları için oldukça parlak geçeceğini öngörüyor. Bu metallerin, özellikle uzun vadeli yatırımlar için güvenilir bir liman olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Kobalt: Geleceğin Yatırım Aracı

İslam Memiş’in en çarpıcı öngörülerinden biri ise kobalt yatırımına yönelik. Ona göre, kobalt, geleceğin dünyasında kaçınılmaz bir başrol oynayacak ve yatırımcılar için büyük kazançlar sunacak. Kobaltın özellikle teknoloji ve elektrikli araç sektörlerindeki öneminin artması, bu madene olan talebi artırıyor.

İslam Memiş’in açıklamaları, yatırımcılar için önemli bir rehber niteliğinde. Altın ve gümüşteki geçici düşüşlerin uzun vadede yatırımcılar için fırsat oluşturabileceği, kobaltın ise geleceğin parlayan yatırım aracı olacağı öngörüsü dikkat çekiyor. Ancak, her yatırım kararının kişisel risk ve beklentiler doğrultusunda değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Memiş’in vurguladığı gibi, bu tür analizler yatırım tavsiyesi niteliğinde değil, piyasa gelişmelerine dair genel bir bakış açısı sunmaktadır. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma ve profesyonel danışmanlık almak her zaman faydalı olacaktır.

Elinde altını olanlar, altın yatırımı yapmak isteyenler ve altın bozduracak olanlar günlük olarak yaptıkları araştırmalarla altın fiyatlarını takip ediyor. Uzman değerlendirmeleri ve görüşlerini dinleyen yatırımcılar ve vatandaşlar 2024 yılında altının nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. Uzmanlar özellikle gram altının 2024 yılında 2023 yılında olduğu gibi kazandırmaya devam edeceğini ve farklı dönemlerde farklı fiyat aralıklarında artışlar gösterebileceğini belirtti.

Gram altın konusunda uzmanlar, 2024 yılı için 1950-1958 lira aralığında bir değer öngörüyor. Gram altının 1940-1970 lira aralığını takip edeceğini belirten uzmanlar, 2000 lira altındaki değerlerin kalıcı olmayacağını ifade ediyor. Yılın farklı dönemlerinde 2150, 2250, 2500 ve 2700 lira seviyelerini beklediğini vurguluyor.

31 ARALIK 2023 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.961,44₺

Gram altın satış: 1.961,76₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.244,00₺

Çeyrek altın satış: 3.359,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.459,00₺

Yarım altın satış: 6.717,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.977,00₺

Tam altın satış: 13.404,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.449,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.652,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.368,00₺

Ata altın satış: 13.700,00₺