"Elimizde veri yok" diyen Bilim Kurulu üyesi tartışma konusu oldu! "Aşı ve kapanmayı veri olmadan neye göre tavsiye ediyorsunuz?"

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu.

Vatandaşlarla atıştığı ve cevaplar verdiği görülen Prof. Dr. Şener, aşılara yönelik istenyen yan etkilerin kayıt altına alındığını açıkladı.

"Genel bir veri bende de yok"

Paylaşımına yorum yapan bir vatandaş, Dünya Sağlık Örgütü'nün halka açık verilerinde 2016'dan sonra herhangi bir verinin bulunmamasına dikkat çekti.

Vatandaşa cevap veren Şener, Bilim Kurulu üyesi olarak kendisinin de elinde veri olmadığını beyan etti.

Prof. Şener soruya cevap veremedi

Prof. Şener'in bu açıklaması eleştiri konusu olurken istatistik bilgisini olduğunu belirten Volkan Okçu isimli vatandaş ise "Hastanede yatanların ne kadarı kaç doz aşılı, ne kadarı aşısız" sorusunu sordu. Şener'den vatandaşın sorusuna şaşırtan bir cevap geldi ve "Konu sistemin olup olmamasıydı…onun ispatı yukarıda..diğer sorunuza yanıt ise; sağlık bakanlığı açıklayınca görürsünüz ve bol bol analiz yaparsınız…amatörce!" ifadesini kullandı.

Volkan Okçu ise, "Bu veri de mi yok elinizde... Neden şaşırmadım acaba... Hasta verileriniz yok, aşı yan etki verileriniz yok, aşılama başarı oranı verileriniz yok... Peki istatistik temel kuralı gözlem grubu verileriniz dahi yok... O zaman siz ne işe yarıyorsunuz da toplantı yapıyorsunuz!!!" tepkisinde bulundu.

"Aşı ve kapanma kararlarını neye göre alıyorsunuz?"

Vatandaş Bilim Kurulu'nun neye göre "aşılanma" ve "kapanma" kararları aldığını sorgulayarak şu ifaledelerde bulundu:

"Bakın bu çok ciddi bir itiraftır...

Bilim Kurulu üyesinin elinde bile yan etkiye ait HİÇBİR VERİ yoksa siz neye göre toplanıp AŞI veya KAPANMA gibi hayati konularda kararlar alıyorsunuz?

Neye göre tavsiyelerde bulunabiliyorsunuz?

Madem sizde hiçbir veri yok siz NE YAPIYORSUNUZ"

İşte vatandaşlar ile Şener'in arasında geçen diyaloglar: