Elif ve Ayda depremin simgesi oldu

Yıkılan binaların enkazları iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı. İzmir'in tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6'lık sarsıntıda, biri boğulma olmak üzere 114 kişi yaşamını yitirdi, bin 35 kişi yaralandı, 107 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı. 5 günde 50’ye yakını 4’ün üzerinde 1855 artçı sarsıntı yaşandı. 22 tekne battı, 43'ü karaya oturdu. Deprem İzmir’in yanı sıra Ege ve Marmara’daki birçok ilde hissedildi, Yunanistan'ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan aynı yaştaki Ayda Gezgin, depremin simgesi oldu.



Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra kurtarılmış, ağabeyi Umut ise yaşamını yitirmişti. Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in de binanın enkazında cansız bedenine ulaşılmıştı.