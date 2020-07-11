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Gündem

Elif Şafak'tan skandal Ayasofya yorumu

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması FETÖ gelini Elif Şafak'ı da rahatsız etti. Sosyal medya hesabından skandal bir açıklama yapan Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:42:00 -
Elif Şafak'tan skandal Ayasofya yorumu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Eyüp Can Sağlık'la geçmişte olan evliliği nedeniyle FETÖ'nün gelini olarak da bilinen yazar Elif Şafak, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına da karşı çıktı.

"Bu toprakların tarihine saygısızlık"

Twitter'dan açıklama yapan Elif Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar. Bu toprakların tarihine saygısızlık, insanlık mirasına ve farklı kültürlere saygısızlık. Kapıları herkese eşit şekilde açık bir müze olmalıydı bu değerli mekan." dedi.

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Yorumlar

....

sen git lgbtlere yaltan
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vatandaş

Allahın ahmağı sen git fetoşun donunu kokla...
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