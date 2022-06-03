Elif Çakır'a kendi okuru haddini bildirdi! 'Keşke Kabataş videosundan da bahsetseydiniz'

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Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, bugünkü köşesinde, "Cumhurbaşkanının 'kuruyla suluyla' mücadele stratejisi" başlığını kullandı.

Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplum sağlığı adına alkol ve sigara gibi bağımlılıklardan uzak durulması için verdiği kararlı mücadelesini hedef aldı.

Gezi isyancılarının yaptıkları rezillikleri anlatmak yerine, abartılı olaylarla konuyu sulandıran Elif Çakır'a kendi okuru haddini bildirdi.

Yazıya yorum yapan bir Elif Çakır okuru, şu ifadeleri kullandı:

Keske, CB'nin (toplumu biraz daha kutuplastirmak icin) sizin de gördügünüzü ifade etmis oldugunuz, ama ortada olmayan Kabatas videosundan da yazinizda bahsetmis olsaydiniz...