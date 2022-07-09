Eli kanlı Esed'e bak sen! Hadi lan oradan alçak katil

Suriye'nin eli kanlı Devlet Başkanı Beşar Esed, Türkiye'nin sınır ötesi operasyona hazırlandığı günlerde Halep'e gidip şov yaptı. Esed'e, kanserle mücadelesini kazanan eşi Esma Esed ile iki oğlu ve kızı da eşlik etti.

10 yılı aşkın bir süredir kaosun, şiddetin ve belirsizliğin bitmek bilmediği Suriye’de Beşar Esed'den yeni propaganda hamlesi geldi. Daha önce bombalayarak dümdüz ettiği Halep'e ailecek ziyaret yapan Beşar Esed, vatandaşlarla sohbet edip bol bol propaganda fotoğrafı çektirdi.

Son dönemde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik bir askeri operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair Ankara’dan arka arkaya açıklamalar gelirken, yıllardır halkının taleplerine kulaklarını tıkayan Beşar Esed ortaya çıktı.

Esed’in Halep’e yaptığı propaganda ziyaretinin fotoğrafları Suriye Devlet Başkanlığı’nın resmi Facebook sayfasında paylaşıldı.

Dün Esed, bölgede kaosun başladığı günden beri 11 yıldır hiç uğramadığı Halep’e gitti.

Halep’in kuzeyine giden ve bölgedeki insanlarla konuşan Esed yalnız da değildi. Suriye Devlet Başkanı’na eşi Esma ve iki oğluyla kızı da eşlik etti.

Suriye Devlet Başkanlığı’nın resmi Facebook hesabından paylaşılan fotoğraflarda Esed ailesi yıkıntıların arasında yürürken gözüküyor. Diğer fotoğraflarda ise bir pazar yerinde Esed'ler, halkla bir araya gelerek sohbet ediyor.

Esed’in, “Halep yerel yönetimi terörizm ve sabotajdan diğer yönetimlerden çok daha çekti. Halep halkının bunların tamir edilmesini isteme hakkı var” dedi.

Uluslararası kamuoyu Esed’in Halep’i ziyaret etmesine geniş yer ayırırken, bu ziyaretin Türkiye’nin olası bir operasyon için hazırlık yaptığı sırada gelmesine vurgu yaptı.