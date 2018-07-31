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Eli kanlı Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit

Eli kanlı Beşşar Esed rejimi Türkiye'yi tehdit ederek "Elinizdeki tüm bölgeleri geri alacağız" dedi.

31 Temmuz 2018 Salı 17:57
Eli kanlı Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Suriye hükümetinin İdlib dahil Türkiye'nin "işgalindeki" tüm toprakları geri alma hakkına sahip olduğunu iddia etti.

"BU KONUDA TAVİZ YOK"

Caferi, "Bu konuda hiçbir taviz söz konusu olamaz. Çatışmasızlık bölgelerinin yürürlükte kalma döneminin sınırı var. Suriye hükümeti olmadan bu süre uzatılamaz. Türkiye'nin işgal ettiği tüm toprakları geri almak Suriye halkının meşru hakkı" dedi.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 17:57
  1. Suriye
  2. Esad
  3. İdlib
  4. Türkiye
  5. tehdit

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan50 dk önce
    İpin ucu her zamanki gibi Yahudi idaresindeki Abd nin elinde
  • meçulmeçul1 sa önce
    ALIRSINIZ ALIRSINIZ....
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