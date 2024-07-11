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Gündem Eli kanlı Apo’ya papazdan övgü
Gündem

Eli kanlı Apo’ya papazdan övgü

Yeniakit Publisher
2024-07-11 13:25:00 -
Eli kanlı Apo’ya papazdan övgü

Dünyada kaos ve terör estiren Haçlı Batı’nın katiller sürüsü PKK’ya olan desteği bitmiyor. Emperyalist Batı, Kandil’in dağ kadrosunun hamiliğini yapmaya devam ederken, Londra Westminster Başpiskoposluğundan emekli olan papaz Joe Ryan, ‘Bebek Katili’ Abdullah Öcalan’a övgüler dizdi.

HABER MERKEZİ

Dünyaya kaos ve terör pompalayan Haçlı Batı’nın katiller sürüsü PKK’ya olan aşkı sürüyor. Emperyalist Batı, Kandil’in dağ kadrosunun hamiliğini yapmaya devam ederken, Londra Westminster Başpiskoposluğundan emekli olan ve uzun yıllar Adalet ve Barış Komisyonu Başkanlığı yapan papaz Joe Ryan, ‘Bebek Katili’ Abdullah Öcalan'a övgüler dizdi. Öcalan’ın kirli düşüncelerinin 'ilham verici' olduğunu belirten Papaz Ryan, elebaşının İmralı'da hapis tutulmasını ise 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi. 2010 yılında terörle iltisaklı 110 sanığın tutuklu yargılandığı KCK davasına ‘uluslararası gözlemci’ sıfatıyla katılan terör sevici papaz, PKK’nın sözde muhabirlerine yaptığı konuşmada Türkiye’ye birçok kez gezi düzenlediğini, İmralı hapishanesini de görmeyi arzuladığını fakat bunun mümkün olmadığını söyledi.

Din adamı değil casus

PKK sevicilikte KCK'lı teröristleri aratmayan ve sözde bağımsız bir Kürdistan isteyecek kadar ileri giden Katolik papaz, Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde tutulmasına karşı çıkarak, “10 Ekim Abdullah Öcalan’a özgürlük kampanyasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ve yine bu kampanyayı desteklemek ve bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım” sözleriyle de provokasyon çağrısı yaptı. Bir din adamından çok casus gibi portresi çizen papaz Ryan’ın, 10 Ekim 2023'te PKK'nın başlattığı sözde ‘Öcalan’a Özgürlük ve Kürt Sorununa Çözüm’ ihanetine 'destek' amacıyla İmralı Adası’na bir kartpostal gönderdiği de belirlendi. Papaz Ryan’ın 2015 ve 2017 tarihlerinde 2 defa Strazburg'da "Öcalan'a Özgürlük" mitingine katılıp Avrupa Parlamentosu'nda PKK yanlısı ve Türkiye aleyhtarı açıklamalar yaparak uluslararası kuruluşların Öcalan'ın tutukluluk durumuna müdahale etmesi için imzalı dilekçeler verdiği de belirlendi. Papaz Ryan’ın skandal açıklamaları Haçlı-PKK işbirliğini bir kez daha tescilledi.

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