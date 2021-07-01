"Elhamdülillah Müslümanız" diyen Kemal'den azgın azınlığa çıt yok

Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesime şirin gözükme çabası içine girdi. Partisindeki İslam düşmanı isimlere tek laf dahi etmeyen Kılıçdaroğlu, Erzurum'da Timur adlı bir gencin kendisi hakkında söylediklerini anlattı.

Kendisinin insanlara yanlış tanıtıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Erzurum’da genç bir kardeşimiz vardı adı Timur. Benim için 'İyi adam, namuslu adam ama bir de Müslüman olsa' demiş. Elhamdülillah Müslümanız. Allah’ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir. Nasıl anlatmışlar beni bilemiyorum" diye konuştu.

CHP medyası bildiğiniz gibi

"Elhamdüllillah Müslümanız" diyerek "Biz artık değiştik" imajı çizmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şehirler arası otobüs yolculuklarında molaların namaz vakitleri dikkate alınarak düzenlenmesi yönündeki talebi karşısında kuduran solak medyaya iki çift laf dahi etmemesi dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde takdir toplayan bir harekete imza atarak şehirler arası otobüs yolculuklarında molaların namaz vakitleri dikkate alınarak düzenlenmesini istedi.

Şehirler arası seyahat eden yolculardan gelen yoğun talep üzerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir yazı hazırladı ve İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gönderdi. Yazıda seferler sırasında verilen mola sürelerinin namaz vakitlerine göre ayarlanması talep edildi.

Diyanet'in talebi karşısında çılgına dönen CHP yandaşı solak medya ise her zaman yaptığı gibi yine laiklikten dem vurdu.

Solak zihniyetin medyadaki tetikçisi Cumhuriyet gazetesi, Diyanet'in talebini küstah bir şekilde "dayatma" olarak nitelendirdi. "Fetva devleti olduk" başlığını atan Cumhuriyet, yüce İslam dinine olan nefretini ve kokuşmuş zihniyetini bir kez daha ortaya koydu.

Sözde ilahiyatçı ve hukukçuların yorumlarına yer veren solak Cumhuriyet, Diyanet'in talebinin laikliğe bir saldırı olduğu hezeyanında bulundu.

Her fırsatta Müslümanlara baskı uygulandığını iddia eden ancak sözleri ile eylemleri birbirini tutmayan Kılıçdaroğlu, her ne kadar "değiştik" dese de kendisine destek veren yandaşlarının söylemleri CHP zihniyetinin değişmediğini ve asla da değişmeyeceğini yeniden ortaya koydu.