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"Eleştirmek, 'apoletlerini sökecektik' diyenlere düşmez"

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in yeni görevini yorumladı, TSK ideallerine inanan bir askerin, ordu içinde her görevi yapmasının normal olduğunu söyledi. Ayrıca Karahasanoğlu, “Bunu da eleştirmek, ‘apoletlerini sökecektik biz onun’ diyenlere de düşmez” ifadesini kullandı.

01 Ocak 2019 Salı 13:02

 yeniakit.com.tr  Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atanmasıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Aynı zamanda Karahasanoğlu, Temel Paşa’nın atanmasını çarpıtarak “fitne” bazlı haber yapanlara da sert eleştirilerde bulundu.

Karahasanoğlu, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında gündeme dair yorumlarda bulundu.

Bunlar apoletlerini sökecekti

Sözcü’nün Temel Paşa’ya, “Yılın kaybedeni” diyerek yüklenmesini yorumlayan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Benim bildiğim kadarıyla bunların kafasındaki cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı, 25 Haziran günü ilk iş olarak bu paşamızın apoletlerini sökecekti. Bir görev değişikliği vesaire değil, apoletlerini söküp, hemen er olarak belki, TSK’dan emekliye ayırmış olacaktı.” diye konuştu.

Kurum ideallerine inanan, her görevi yapar

Ben bugün yazı işleri müdürü olurum, yarın sayfadan sorumlu kişi olabilirim. Sayfadan sorumlu kişiyken yazı işleri müdürü olabilirim, genel yayın yönetmeni olabilirim. Hangi görev veriliyorsa, eğer ben bu ideallere inanmışsam orada çaycılık dahil, herhangi bir önemsiz görevi dahi yaparım, eğer inanıyorsam...” diyen Karahasanoğlu, “Dolayısıyla, buradaki komutanımız da sonuç itibariyle orada bir harekat sırasında kendi komutanıyla bir anlaşmazlığa düştüyse veya bir farklı düşüncesi varsa, farklı bir usulü varsa, bu konuda da anlaşamıyorsa silah arkadaşlarıyla, bir başka yerde görevlendirilebilinir, onun itibarına bir zarar getirmemek şartıyla. Bunu da eleştirmek, ‘apoletlerini sökecektik biz onun’ diyenlere de düşmez. O paşamızın herhangi bir itirazı yoksa ki kendisine de itibarsızlık konusunda saldırı söz konusu değil, Ankara’da da görevlendirilebilinir, cephede de görevlendirilebilinir, bu noktada bir karar alınmışsa o komutandan da bir itiraz gelmiyorsa, bunun dışındaki kişilerin yaptıkları fitne çıkarmaktır.” tespitinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde, “Ben mi oldum komutan, öbürü mü oldu?” şeklinde tartışmaların olamayacağını belirten usta gazeteci, çarpıtılan haberleri tümüyle reddettiğini söyledi.

Karahasanoğlu’nun sözlerinin ardından, bugün gazetelerde Temel Paşa’nın haberini çarpıtarak veren “fitneciler” masaya yatırıldı.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:02
  1. Ankara
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. İsmail Metin Temel
  4. Akit TV
  5. Fatin Dağıstanlı
  6. 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel

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