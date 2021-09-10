Eleştirilerin odağı olmuştu! Kıraç’tan marş açıklaması

Konser sonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, geçtiğimiz aylarda A Milli Takım için bestelediği marş hakkında konuştu. Kendisini eleştirenlere yanıt veren Kıraç, "Ben vatan için marş yazdım" dedi.

Kıraç, Eurovision’a katılması için teklif geldiğini ama kabul etmediğini söyledi: “Bana zamanında teklif geldi, ancak kabul etmedim. Bu işin içinde olacaksam, sadece danışmanlık veririm. Başka türlü olamaz. Yılların sanatçısının oraya katılmasını yanlış buluyorum. Bu işi yapacaksa farklı ve amatör isimler yapsın.”

"Siz de birer Mehmetçiksiniz"

Kıraç, A Milli Futbol Takımı futbolcuları için "Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" ifadelerine yer vermişti.