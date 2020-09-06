Eleştiri yağdı! Tepki çeken kostüm
Şampiyon olan Fenerbahçe'ye kupayı takdim eden karakterin giydiği kostüme eleştiri yağdı.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un mücadele ettiği The Land Of Legend Cup sona erdi.
Fenerbahçe, final maçında Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi Caner Erkin'in golüyle 1-0 kazandı ve kupayı kaldırmaya hak kazandı.
Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu karşılaşmanın ardından yapılan kupa törenine kırmızı kostümlü karakter damga vurdu.
Sarı-lacivertliler, karşılaşma sonunda yapılan seramoni ile kupayı havaya kaldırırken, şeytana benzetilen The Land of Legends Theme Park karakterinin kupayı Fenerbahçelilere sunması sosyal medyada büyük tepki çekti.
Kostümün şeytanı andırması sarı-lacivertli taraftarları rahatsız etti.
Seramoniden sonra turnuvayı düzenleyen The Land of Legends Theme Park'a karakter seçimlerinden ötürü sosyal medyada çok sayıda olumsuz mesaj iletildi.