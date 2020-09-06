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Spor Eleştiri yağdı! Tepki çeken kostüm
Spor

Eleştiri yağdı! Tepki çeken kostüm

Şampiyon olan Fenerbahçe'ye kupayı takdim eden karakterin giydiği kostüme eleştiri yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 17:36:00 -
Eleştiri yağdı! Tepki çeken kostüm

Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un mücadele ettiği The Land Of Legend Cup sona erdi.

Fenerbahçe, final maçında Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi Caner Erkin'in golüyle 1-0 kazandı ve kupayı kaldırmaya hak kazandı.

Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu karşılaşmanın ardından yapılan kupa törenine kırmızı kostümlü karakter damga vurdu.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma sonunda yapılan seramoni ile kupayı havaya kaldırırken, şeytana benzetilen The Land of Legends Theme Park karakterinin kupayı Fenerbahçelilere sunması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kostümün şeytanı andırması sarı-lacivertli taraftarları rahatsız etti.

Seramoniden sonra turnuvayı düzenleyen The Land of Legends Theme Park'a karakter seçimlerinden ötürü sosyal medyada çok sayıda olumsuz mesaj iletildi.

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