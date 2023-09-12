Elemelerde, İspanya ve Belçika gol oldu yağdı!

Bu gece Avrupa Şampiyonası Elemeleri gruplarında gol yağmuru vardı!

İspanya, Güney Kıbrıs'a gol olup yağdı! Gavi, Merino, Joselu, Feran Torres (2) ve Baena'nın attığı gollerle 6-0 mağlup etti.

Bir diğer gol yağmuru ise Belçika'da oldu. Belçika evinde Estonya'yı; Verthongen, Trossard, Lukaku (2) ve De Ketelaere'nin golleriyle 5-0 mağlup etti.

İşte elemelerde gecenin sonuçları

A Grubu:

İspanya 6-0 G.Kıbrıs

Norveç 2-1 Gürcistan

C Grubu:

İtalya 2-1 Ukrayna

Malta 0-2 K.Makedonya

F Grubu:

Belçika 5-0 Estonya

İsveç 1-3 Avusturya

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I Grubu:

İsrail 1-0 Belarus

İsviçre 2-0 Andorra

Romanya 0-0 Kosova