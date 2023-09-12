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Spor Elemelerde, İspanya ve Belçika gol oldu yağdı!
Spor

Elemelerde, İspanya ve Belçika gol oldu yağdı!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 23:43:00 -
Elemelerde, İspanya ve Belçika gol oldu yağdı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup etaplarında salı seansı sona erdi. Bu gece oynanan 9 karşılaşmada toplam 26 gol çıktı!

Bu gece Avrupa Şampiyonası Elemeleri gruplarında gol yağmuru vardı!

İspanya, Güney Kıbrıs'a gol olup yağdı! Gavi, Merino, Joselu, Feran Torres (2) ve Baena'nın attığı gollerle 6-0 mağlup etti.
Bir diğer gol yağmuru ise Belçika'da oldu. Belçika evinde Estonya'yı; Verthongen, Trossard, Lukaku (2) ve De Ketelaere'nin golleriyle 5-0 mağlup etti.

İşte elemelerde gecenin sonuçları
A Grubu:
İspanya 6-0 G.Kıbrıs
Norveç 2-1 Gürcistan

C Grubu:
İtalya 2-1 Ukrayna
Malta 0-2 K.Makedonya

F Grubu:
Belçika 5-0 Estonya
İsveç 1-3 Avusturya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

I Grubu:
İsrail 1-0 Belarus
İsviçre 2-0 Andorra
Romanya 0-0 Kosova

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