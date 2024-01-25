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Yerel Elektronik sigaralarla yakaladılar… Hepsi kaçak çıktı…
Yerel

Elektronik sigaralarla yakaladılar… Hepsi kaçak çıktı…

Yeniakit Publisher
2024-01-25 09:50:00 -
Elektronik sigaralarla yakaladılar… Hepsi kaçak çıktı…

İstanbul’da bin 875 kaçak elektronik sigara ve 30 kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak elektronik sigara satışı ve sevkiyatı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 875 kaçak elektronik sigara, 30 kaçak elektronik sigara likidi ve üç kutu kaçak sigara ele geçirildi. C.B. ve H.S. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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