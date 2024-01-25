Elektronik sigaralarla yakaladılar… Hepsi kaçak çıktı…

İstanbul Polisi; Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak elektronik sigara satışı ve sevkiyatı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 875 kaçak elektronik sigara, 30 kaçak elektronik sigara likidi ve üç kutu kaçak sigara ele geçirildi. C.B. ve H.S. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.