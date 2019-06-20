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“Elektronik dünyaya erişimi sağlamak ticaretin gelişimi için önemli”

ininal ve Visa arasındaki iş birliği uyarınca, yenilenen ininal ön ödemeli kartlar, dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde kullanılabilecek- Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel: - “Alışverişin ve ödemelerin gitgide dijitalleştiği bir dönemde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamak ticaretin gelişimi için son derece önemli” - Multinet Up Yatırımlardan ve Finansal Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baran Yıldırım:- "Multinet Up, 40 bin üye iş yeri ağı ile yaklaşık 20 yıldır, aylık 2 milyon kart kullanıcısına hizmet veriyor. Multinet Up olarak, yatırımlarımız öncelikli hale getirdik"- ininal CEO’su Ömer Suner: - “ininal Cüzdan üzerinden fatura ödeme hizmetini hayata geçirmiştik, önümüzdeki dönemde ise sunduğumuz temel bankacılık servislerini çeşitlendirip 7/24 para transferini de ürün yeteneklerimize ekleyeceğiz”

20 Haziran 2019 Perşembe 13:58
“Elektronik dünyaya erişimi sağlamak ticaretin gelişimi için önemli”

İSTANBUL (AA)- Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, alışverişin ve ödemelerin gitgide dijitalleştiği bir dönemde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamanın ticaretin gelişimi için son derece önemli oluğunu belirtti.

Yeni nesil ödeme platformu ininal, yenilenen dünyasında dijital ödemeler sektöründe önemli bir aktör olan Visa ile uzun vadeli bir iş ortaklığı toplantısı gerçekleştirdi.

3 milyonu aşkın kullanıcısı olan ininal, Visa iş birliği ile yepyeni bir kimlikle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Yenilenen ininal ön ödemeli kartlar, dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde kullanılabilecek. Yapılan iş birliğiyle, Türkiye’nin en rahat erişilebilir ve kolay kullanılabilir finansal aracı ininal, Visa güvencesiyle sunulmaya başlandı.

Bu ortaklıkla eş zamanlı olarak, ininal kullanıcılarının merakla beklediği nakit çekim özelliği geliştirildi. Böylece, 15 binden fazla noktadan (D&R, KİM Market, Migros, Pratik İşlem, PTT iş yerleri, Şok Market, Teknosa ve Vatan Bilgisayar) temin edilebilen ininal Kart ile, ATM’lerden 7/24 nakit çekilebilecek.

Toplantının açılışında konuşan Merve Tezel, inovasyonu tüm işlerinin merkezine koyarak çalıştıklarını, alışverişin ve ödemelerin gitgide dijitalleştiği bir dönemde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamanın ticaretin gelişimi için son derece önemli olduğunu aktardı.

Tezel, dolaşımdaki 3 milyon kartı ile ininalın ulaştığı ölçek sayesinde pek çok gencin ilk finansal ürünü konumunda olduğuna dikkati çekti.


- "Multinet Up, 40 bin üye iş yeri ağı ile aylık 2 milyon kart kullanıcısına hizmet veriyor"


Multinet Up Yatırımlardan ve Finansal Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baran Yıldırım da uzun süredir üzerinde çalışmakta oldukları iş birliğinin detaylarını paylaşmak için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Multinet Up, 40 bin üye iş yeri ağı ile yaklaşık 20 yıldır, aylık 2 milyon kart kullanıcısına hizmet veriyor. Multinet Up olarak, yatırımlarımız öncelikli hale getirdik. Bundan 3 yıl önce ininalın çoğunluk hissesini satın aldık. 2018 yılının başında 'Yes Kart' markamızı çıkardık. Operasyonlarımızın büyümesiyle önemli bir karar aldık. Bu 3 markamızı Multinet Finansal Hizmetler platformu altında toplamaya karar verdik. Bu yaklaşımın nedeni, şirketler arasındaki sinerjiyi ortaya çıkarmaktı. Aynı zamanda daha bütüncül bir yönetim benimsiyoruz.”

Türkiye’nin erişimi en kolay, kullanımı en kolay finansal ekosistemini sunduklarının altını çizen Yıldırım, “ininal kartını 15 binin üzerinden bir noktadan satın alabiliyorsunuz. Yenilenen dünyamızda yeni hizmetlerimiz olacak. 2020 yılında da hizmet ve ürünlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.


- “Bankacılık ekosistemi dışında kalan en az 25 milyon insan var”

ininal Üst Yöneticisi Ömer Suner ise Aktif Dijital Bankacılık müşterisi sayısının 46 milyon 297 bin olduğunu belirterek, toplam kartlı ödemeler hacminin 2018’de yüzde 21 büyüdüğünü, kredi kartı işlemlerinin yüzde 18 büyüdüğünü ve banka kartı işlemlerinin yüzde 40 büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye’de bankacılık ekosistemi dışında kalan en az 25 milyon insan olduğunun altını çizen Suner, “2018 mayıs ve 2019 mayıs ayları arasında ön ödemeli kartlarla bir ayda yapılan harcamalar 2 katından fazla artış gösterdi.” ifadelerini kullandı.

- “Yıl sonuna kadar 5 milyon kart ve 2 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz”


Ömer Suner, ininalın yenilenen tasarımı ile gençlerin ilk finansal ürünü olmaya devam edeceğine işaret ederek, “Yedi yıl önce ön ödemeli kartlarla başladığımız yolculuğumuzda, bugün Visa ile hayata geçirdiğimiz iş birliği kapsamında kullanıcılarımıza sunduğumuz ürünün yeteneklerini geliştirirken, temel finansal servisleri herkes için daha erişilebilir kılan bir platform haline geldik.” değerlendirmesinde bulundu.

Suner sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş birliğimiz ile eş zamanlı, kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın beklediği nakit çekim özelliğimizi hayata geçirdik ve Türkiye’nin en rahat erişilebilir ve kolay kullanılabilir finansal aracını kendi BIN’imiz (üyeliğimiz) üzerinden Visa güvencesiyle sunmaya başladık.

Bu yılın ilk çeyreğinde ininal Cüzdan üzerinden fatura ödeme hizmetini hayata geçirmiştik, önümüzdeki dönemde ise sunduğumuz temel bankacılık servislerini çeşitlendirip 7/24 para transferini de ürün yeteneklerimize ekleyeceğiz. Bu iş birliğiyle birlikte, 2019 yıl sonuna kadar 5 milyon kart ve 2 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz.”


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:58
  1. ininal
  2. Multinet Up
  3. VISA KART

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