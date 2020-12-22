Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki, serbest tüketici limiti nedir?

Elektrikte serbest tüketici limiti nedir?

Serbest tüketici, elektrik tedarikçisini seçme ayrıcalığına sahip gerçek veya tüzel kişilerin hepsine verilen addır. Serbest tüketici limiti, serbest tüketici olarak adlandırılmak için EPDK tarafından belirlenen alt tüketim limitidir.

EPDK tarafından hayata geçirilen serbest tüketici uygulaması, elektrik abonelerinin elektrik tüketim miktarlarına göre, indirimli elektrik hizmeti almalarını sağlayan bir uygulamadır.

Aboneler serbest tüketici olduklarında elektrik arzu ettikleri kurumdan alabilir, avantajlı paketlerden yararlanabilir.

Elektrikte serbest tüketici limiti ne kadar?

Elektrik faturası 75,11 lira veya üzerinde olan abonelerin serbest tüketici olabileceği kararını aldı. Ayrıca elektrikte serbest tüketici limiti 2021 için 1200 kilovatsaate düşürüldü. Teorik piyasa açıklık oranı talep tarafında yüzde 97,2 olarak hesaplandı.

Kısacası 2021 yılında aylık elektrik faturası 75,11 lira ve üzerinde olanlar serbest tüketici olabilecek. Alınan kararla 2,7 milyon abonene serbest tüketici niteliğine kavuşacak.