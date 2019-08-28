Elektrikte kapasite taşımasına ilişkin taslak görüşe açıldı

ANKARA (AA) - Elektrik iletiminde sistem güvenilirliğini sağlamak için "Bölgesel Kapasite Taşıma" adıyla yeni bir yan hizmet oluşturulması planlanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslağı, kurumun internet sitesinde görüşe açıldı. Taslağa göre, elektrikte iletim sistemi güvenilirliğini sağlamak ve emre amade kapasitenin enerjiye dönüşmesini teşvik etmek amacıyla "Bölgesel Kapasite Taşıma" yan hizmeti düzenlendi. Elektrikte kapasite ihtiyaç tespiti yapılan bölgelere, başka bölgelerde bulunan elektrik üretim tesislerinin taşınabilmesini öngören taslağa göre, taşıma için istekli olan üretim lisansı sahibi şirketlere megavat başına birim kapasite taşıma bedeli ödenecek. Ayrıca, taşıma için yapılacak ihale birim taşıma bedeli üzerinden gerçekleştirilecek ve taşınacak üretim tesislerine en az 10 yıl boyunca emre amade olma şartı getirilecek. Taşıma bedeli, iletim bedellerinden mahsuplaşma yoluyla karşılanacak. Taslak, 16 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.



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