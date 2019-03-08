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"Elektrikte hizmet anlayışı farklı bir noktaya geldi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Türkiye'nin 7 bin noktasında elektrik üretimi yapılıyor ve hizmet anlayışı çok farklı bir noktaya geldi"- "Hem elektrik hem de doğal gaz sektöründe çalışanlara 'Bu işin pardonu yok' diyoruz"- "Hizmet kalitesini güvence altına alabilmek için hem şebeke hem de insan kaynağının iyi, donanımlı ve eksiksiz olması lazım"- "Bazı belediye başkanlarının doğal gazı kendilerinin getirdiği yönündeki ifadelerine inanmayın. Doğal gaz da elektrik de hükümetin işi. Biz izin vermesek, onların gelme şansı yoktu"

08 Mart 2019 Cuma 17:44
"Elektrikte hizmet anlayışı farklı bir noktaya geldi"

TEKİRDAĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 7 bin noktasında elektrik üretimi yapıldığını ve hizmet anlayışının çok farklı bir noktaya geldiğini belirterek, "Hem elektrik hem de doğal gaz sektöründe çalışanlara 'Bu işin pardonu yok' diyoruz. Hizmet kalitesini güvence altına alabilmek için hem şebeke hem de insan kaynağının iyi, donanımlı ve eksiksiz olması lazım." dedi.

Dönmez, Çerkezköy Fatih Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Dönmez, 2002'de ülkenin "karanlıklar" içinde olduğunu ifade ederek, şu anda Türkiye'de 81 ilde doğal gaza erişimin sağlandığını ve hava kirliliği sorununun çözüldüğünü söyledi.

Dönmez, halkın bazı belediye başkanlarının doğal gazı kendilerinin getirdiği yönündeki ifadelerine inanmaması gerektiğini vurgulayarak, "İnanmayın, doğal gaz da elektrik de hükümetin işi. Biz izin vermesek, onların gelme şansı yoktu. Tekirdağ, Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar destek verdi." diye konuştu.

- Arz güvenliği sorunumuz kalmadı

Dönmez, yerli enerji kaynaklarını daha fazla ekonomiye kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Çerkezköy civarında ciddi bir rezerv bulunduğunu ama bu bölge için planlanan santral için gerekli koşulların yeterli görülmediğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Projeden vazgeçildi. Muhalefet, 'Biz istemedik, o yüzden vazgeçildi' diye söylüyor. Bunu zaman zaman duyuyorum. Bununla ilgisi yok, teknik ve ekonomik koşullardan dolayı bu projelerden vazgeçildi. Bizim hala enerjiye ihtiyacımız var ve Anadolu'nun değişik coğrafyalarında projelerimiz ve yatırımlarımız da planlama aşamasında devam ediyor. Bazıları yerli kaynakları kullanmamak ya da buna engel olmak suretiyle bizi dışarıya karşı bağımlı tutmaya çalışıyor. Güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var."

Enerji sektöründe Türkiye'nin 7 bin noktasında elektrik üretimi yapıldığına işaret eden Dönmez, "Hem elektrik hem de doğal gaz sektöründe çalışanlara 'Bu işin pardonu yok' diyoruz. Hizmet kalitesini güvence altına alabilmek için hem şebeke hem de insan kaynağının iyi, donanımlı ve eksiksiz olması lazım. Son birkaç yıl öncesine kadar üretim yetersizliğimizden dolayı eksikliğimiz oldu ama ciddi bir yatırım atağıyla arz güvenliği sorunumuz kalmadı. Yerli kaynaklarımızı da maksimum seviyede ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz ve çeşitlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Türk ekonomisinin dengelenme sürecinde olduğunu kaydeden Dönmez, kur ve enflasyonunun da yavaş yavaş gerçekliğini bulmaya başladığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:44
  1. Doğal Gaz
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. yerli kömür

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