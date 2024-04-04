Elektrikli yayılacak derken dizel motorlar geri mi dönüyor?

Son dönemin en çok konuşulan markalarından Toyota, bu kez de dizel motorlar hakkında yaptığı açıklama ile gündem oldu. Bu motorların önümüzdeki yıllarda da kullanılmaya devam edeceğini öne süren şirket yönetimi, motor teknolojilerinde gidilecek daha çok uzun bir yolun olduğunu söylüyor. Otomobil sektörüne bomba gibi düşen bu açıklamalar, doğru çıktığı takdirde sektörde taşları yerinden oynatabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Toyota, dizel motorlar ile gündemde

Geçtiğimiz günlerde Volvo’nun resmen son dizel otomobilini üretmesiyle birlikte, bu motorun zaman içinde tedavülden kalkmaya başlayacağı konusunda birçok kişi hemfikir olmuştu. Fakat Toyota’nın üst düzey yöneticilerinden Sean Hanley, dizel motorun eksi popülerliğini kaybetmesine rağmen kamyon ve SUV gibi ağır sınıf araçlar için halen oldukça güvenilir bir performans sunduğunu dile getirdi. Ancak Hanley diğer yandan, dizel teknolojisinin çevreyi fazla kirletmemek adına emisyon oranını önemli ölçüde düşürmesi gerektiğini de kabul ediyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO