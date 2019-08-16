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Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deneme sürüşünü yaptığı yerli ve mili imkanlarla geliştirilen elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:34
Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deneme sürüşünü yaptığı elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor.

Mevcut fiyat düzeyinden hesaplandığında traktörün bataryası yaklaşık 20 lira maliyetle dolacak. Şarj için de istasyon kurulmayacak. Çünkü şarj için gerekli sistemler aracın içinde bulunuyor.

Her yıl 10 bin adet üretim

Her yıl 10 bin adet elektrikli traktör üretilmesi hedefleniyor. 65, 105 ve 250 beygir gücünde olacak traktör için yapılacak anlaşmalar sonrasında ilk üretimin en geç bir sene içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:34
  1. yerli traktör
  2. elektrikli traktör

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