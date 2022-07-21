'Elektrikli scooterlara denetim şart!'

Son günlerde maalesef elektrikli scooter konusu hakkında sayısız haber okumaya başladım. Neresinden bakarsak bakalım çok ciddi boşlukların olduğunu söylemek lazım..

Hem elektrikli scooter sürücüleri için hem de normal araç sürücüleri için büyük tehlike oluşturan bu sistemin ele alınmasında fayda var..

Özellikle yapılan denetimlerin yetersizliği de söz konusu.. Scooter kullanıcılarının hiçbir kask ve kullandıkları araçların hiçbir uyarıcı işareti olmamasına rağmen trafikte ölüm saçmalarına dur denmeli...

Sayısız denetimler görebiliyoruz TV’lerde ve sokaklarda ama öyle bir algı var ki, her köşede terk edilmiş scooterlar, çoluk-çocukların oyuncağı haline gelen bu cihazlar için devletin gereken hassasiyeti gösterip daha fazla ölümlerin olmaması için sert müdahaleler yapmasında yarar var..

Geçtiğimiz gün haberlerde gördüm... Özel bir hastanede hemşirelik yapan 23 yaşındaki Hatice Şener, cadde üzerinde elektrikli scooterle seyir halindeyken İbrahim E. idaresindeki 79 AAB 796 plakalı ters yönden hızla gelen hafif ticari araç genç kıza çarptı.

Şener, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken sürücü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç hemşire daha sonra taburcu edildi. Sürücü ise Bağlar Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu.

Yine Şişli’deki o vahim kazayı da hatırlamak lazım... Şişli’de aracın çarptığı scooterlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaza saat 00.10 sıralarında Şişli Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan H.A. isimli şahıs, elektrikli scooter kullanan D.G. isimli kadına çarpıyor ve kadın olduğu yerde can veriyordu.. Şahıs tutuklanıyor ama işte giden canlar geri gelmiyor...

Scooter kullanımı evet bazı vatandaşlarımız için hem ekonomik hem de cazip bir fikir olabilir ama bunun kurallarını koda koymak gerekiyor. Öyle bir hal aldık ki maalesef, araç kullanırken ya da karşıdan karşıya ailemizle geçmeye çalışırken bir anda rüzgar gibi scooterlarla baş başa kalabiliyoruz..

Bisiklet yolunu kullanması gereken bu scooter kullanıcıları trafiğe açık olan caddeleri kullanmaması için daha ağır yaptırımların olması elzemdir..

Elektrikli scooterların kullanımına ilişkin düzenlemeler getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmış ve düzenlemeye göre; elektrikli scooterın izin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaklandı. Ayrıca kullanıcılara kısa süreli scooter (Martı, HOP) kiralama imkanı veren elektronik sistemin kullanıldığı hizmetleri sunan işletmecilere 500 bin lira asgari sermaye şartı getirildi.

Böylesi bir kurallar bütünü acaba bizim milletimiz için caydırıcı olabilir mi?

Görünen o ki, maalesef yeteri kadar ibret ve önlem alamayacak durumdayız.. Bu durum için gerekli yasal düzenlemeler daha derin bir şekilde analiz edilerek kurallar bütünü sert bir şekilde bu araçları kullananlar için geliştirilmelidir..

Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir cihaz için gerekli donanımsal faktör kanunlarda yer almıyor.. Serseri mayın gibi yollarda gezinen bu elektrikli scooterlar için lütfen devletimin yetkililerini göreve çağırıyorum. Bu cihazlar için gereken tedbirleri almanızı rica ediyoruz...