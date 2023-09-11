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Dünya "Elektrikli scooter yasaklansın, eşcinselliği çağrıştırıyor" diyerek belediye başkanına başvurdular
Dünya

"Elektrikli scooter yasaklansın, eşcinselliği çağrıştırıyor" diyerek belediye başkanına başvurdular

Yeniakit Publisher
2023-09-11 15:38:00 -
"Elektrikli scooter yasaklansın, eşcinselliği çağrıştırıyor" diyerek belediye başkanına başvurdular

Glavpiar isimli şirket Rusya'nın başkenti Moskova'da Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e "Elektrikli scooter yasaklansın, eşcinselliği çağrıştırıyor" diyerek başvuruda bulundu.

Moskova’da LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transgender) propagandasına hizmet ettiği gerekçesiyle elektrikli scooter’ların yasaklanması teklif edildi. Moskvichmag.ru sitesinin haberine göre, Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e bu taleple bir başvuru gerçekleşti.

Glavpiar şirketi tarafından yapılan başvuruda, iki erkeğin bir elektrikli scooter’a aynı anda binmesinin ve birinin diğerinin beline sarılmasının eşcinselliği çağrıştırdığı belirtildi.

Elektrikli scooter’ların yayalar için de tehlike arz ettiği ileri sürülen başvuruda, "eşcinsellik propagandasının yasalara aykırı olduğu, dolayısıyla elektrikli scooter’ların kullanımının yasaklanması gerektiği" savunuldu.

Turkrus

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