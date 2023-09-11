"Elektrikli scooter yasaklansın, eşcinselliği çağrıştırıyor" diyerek belediye başkanına başvurdular

Moskova’da LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transgender) propagandasına hizmet ettiği gerekçesiyle elektrikli scooter’ların yasaklanması teklif edildi. Moskvichmag.ru sitesinin haberine göre, Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e bu taleple bir başvuru gerçekleşti.



Glavpiar şirketi tarafından yapılan başvuruda, iki erkeğin bir elektrikli scooter’a aynı anda binmesinin ve birinin diğerinin beline sarılmasının eşcinselliği çağrıştırdığı belirtildi.



Elektrikli scooter’ların yayalar için de tehlike arz ettiği ileri sürülen başvuruda, "eşcinsellik propagandasının yasalara aykırı olduğu, dolayısıyla elektrikli scooter’ların kullanımının yasaklanması gerektiği" savunuldu.

Turkrus