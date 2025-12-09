  • İSTANBUL
Elektrikli şarj ağında yeni dönem: Daha fazla istasyon, daha sıkı kurallar

Elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik yeni yönetmelik taslağı, lisans şartlarını sertleştirirken altyapı ve erişilebilirliği artırmayı hedefliyor. Kullanıcılar için daha şeffaf tarifeler, alternatif ödeme seçenekleri ve acil durumlar için daha esnek hizmet kapsamı dikkat çeken düzenlemeler arasında yer alıyor.

Elektrikli otomobil şarj hizmetlerine yönelik yeni yönetmelik taslağı, sektörde köklü değişiklikler getiriyor. Şarj ağı lisansı almak isteyen işletmeler artık en az 150 şarj soketi kurmak zorunda olacak ve bunun en az %5’i DC hızlı şarj, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ise bu oran %50 olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca şarj ağlarının en az 10 ilçede faaliyet göstermesi şart koşuluyor. Lokasyona ve zamana göre indirimli tarife uygulanabilecek. Yoğun saatlerde ise batarya doluluğu %85’i geçen kullanıcıların şarj işlemleri önceden bildirilerek sonlandırılabilecek.

KULLANICILARA YÖNELİK NE GİBİ DÜZENLEMELER OLACAK?

Yeni düzenlemeyle kullanıcı dostu ödeme seçenekleri de geliyor. Otoyol ve devlet yollarında kurulacak yeni DC ünitelerden en az birinde kredi/banka kartı ya da nakit ödeme imkânı sunulacak. Aynı lokasyonda birden fazla şarj ağı işletmecisinin faaliyet göstermesine tam izin verilirken, şarj ağı tanımına mobil şarj istasyonları da dahil ediliyor. Ayrıca yazılım sistemlerinde ISO 27001 zorunlu hâle geliyor ve akıllı sayaç uyumluluğu şart koşuluyor.

Mobil şarj üniteleriyle verilen yol yardımı hizmetleri için artık lisans gerekmeyecek, bu da acil durumlarda daha hızlı erişim sağlayacak. Şarj ağı işletmecilerinin tüm tarifeleri, rezervasyon ücretleri ve işgaliye bedelleri de artık internet sitelerinde şeffaf şekilde yayımlanacak.

Taslak halindeki bu düzenlemeye ilişkin görüşler, 26 Aralık 2025 tarihine kadar EPDK’ya e-posta yoluyla iletilebilecek. İlgililer, Taslak Yönetmelik hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak [email protected] e-posta adresine ve/veya yazılı olarak Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığına gönderebilecekler.

