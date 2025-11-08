Elektrikli Porsche cayır cayır yandı! İş adamı araçta kilitli kaldı!

Olay, geçtiğimiz Haziran ayında Yeşildere Caddesi’nde meydana geldi. Otomotiv ve eğlence sektöründe faaliyet yürüten iş adamı T.G., olaydan 6 ay önce markanın Türkiye distrübütörü Vosmer’den satın aldığı Porsche marka otomobiliyle oğlunun doğum günü kutlamasına gitmek için Çeşme’ye doğru yola çıktı. Seyir halindeyken aracının ön kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden T.G., otomobili yolun sağına çekti. Ancak araç bir anda kendini kilitledi ve sürücü T.G. içeride mahsur kaldı.

Kapılar kilitlendi, araçtan çıkamadı

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine T.G., büyük bir panik yaşadı. Otomobilin dijital sisteminde yer alan acil kilit açma tuşunu tesadüfen bulup bastı ve kapıları açmayı başardı. Alevler ve yoğun duman nedeniyle hafif şekilde yaralanan T.G., son anda araçtan çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.