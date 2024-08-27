Elektrikli otomobili olanlara ilginç öneri: Bataryadaki taktiği açıkladılar

Elektrikli araç sektöründe, Lityum Demir Fosfat (LFP) bataryalar düşük maliyetleri, güvenlikleri ve uzun ömürleriyle tanınıyor. Geleneksel Nikel-Mangan-Kobalt (NMC) bataryalara kıyasla daha dayanıklı olan LFP bataryalar, genellikle giriş seviyesi modellerde tercih ediliyor. Bu bataryaların enerji yoğunluğu daha düşük olduğu için, araç üreticileri sık sık bu bataryaların yüzde 100’e kadar şarj edilmesini öneriyor. Ancak, geçtiğimiz hafta “Journal of The Electrochemical Society” dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu yaygın uygulamayla ilgili bazı soru işaretleri yarattı. İşte araştırmanın detayları…

Yeni araştırma, elektrikli araç şarj kullanımı hakkında bildiklerimizi sarstı: Tam şarjın zararları ortaya çıktı

Elektrikli araç üreticileri kullanıcılarına sık sık araçlarını yüzde 100 şarj etmelerini tavsiye ediyor. Örneğin, Tesla haftada bir kez, Ford ise ayda bir kez tam şarj yapılmasını tavsiye ediyor. Bunun, bataryanın kalibrasyonunu sağlamaya ve aracın gösterge panelinde görünen menzil tahminlerinin doğruluğunu artırmaya yardımcı olacağı söyleniyordu.

Ancak, geçtiğimiz hafta “Journal of The Electrochemical Society” dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu yaygın uygulamayla ilgili bazı soru işaretleri yarattı. Araştırma, LFP bataryaların yüksek şarj seviyelerinde sık sık şarj edilmesinin batarya ömrünü olumsuz etkileyebileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar, tam şarj edilen LFP bataryaların içinde zararlı bileşiklerin oluştuğunu keşfetti. Bu bileşikler, yüksek voltaj ve sıcaklık altında meydana geliyor ve zamanla bataryanın negatif elektrotu üzerinde birikerek lityum rezervlerini tüketiyor. Bu süreç, bataryanın yaşlanmasına ve performansının düşmesine neden olabiliyor.

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Araştırmanın en ilginç bulgularından biri ise, LFP bataryaların yüzde 0-25 arası şarj döngülerinde kullanımının batarya ömrünü uzatabileceği yönünde. Ancak bu düşük şarj aralığı, çoğu elektrikli araç kullanıcısı için pratik değil.

Araştırmacılar, tam şarj edilen LFP bataryaların içinde zararlı bileşiklerin oluştuğunu keşfetti. Bu bileşikler, yüksek voltaj ve sıcaklık altında meydana geliyor ve zamanla bataryanın negatif elektrotu üzerinde birikerek lityum rezervlerini tüketiyor. Bu süreç, bataryanın yaşlanmasına ve performansının düşmesine neden olabiliyor.

Araştırmanın en ilginç bulgularından biri ise, LFP bataryaların yüzde 0-25 arası şarj döngülerinde kullanımının batarya ömrünü uzatabileceği yönünde. Ancak bu düşük şarj aralığı, çoğu elektrikli araç kullanıcısı için pratik değil.