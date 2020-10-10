Elektrikli otomobilde yeni atılım

Mühendisler, elektrikli araçların dakikalar içinde şarj edilmesi olanağını gündeme getiren büyük bir ilerlemenin ardından, bataryaların "kasesine" ulaşmaya çok yaklaştıklarını ifade ediyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (USTC) araştırmacılara göre bu ilerleme, elektrikli arabaların sadece 10 dakikalık şarj ile 500 kilometre yol kat etmesini sağlayabilir.

Independent'in haberine göre; USTC profesörü Hengxing Ji, “Yüksek enerji, yüksek (şarj) hızı ve uzun çevrim ömrünün bir araya gelmesi, batarya araştırmalarının kasesidir. Bu, bataryanın temel bileşenlerinden biri tarafından tayin edilir: Elektrot malzemeleri" ifadelerini kullandı.

Ji, "Laboratuvar araştırmalarından elde edilen performans ölçütlerinde başarı sağlayabilen, sektörün üretim teknikleri ve gereksinimleri ile tutarlılık açısından umut vaat edebilen bir elektrot malzemesini araştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Böyle istikrarlı bir verime ulaşmanın yolu, bir araya geldiklerinde lityum-iyon bataryalardaki enerji aktarımını tamamıyla hızlandırabilen siyah fosfor ve grafitti. Çalışmanın başyazarlarından Çin Bilimler Akademisi Kimya Enstitüsü profesörü Sen Xin, malzemenin, 10 dakikadan daha kısa bir süre içinde tam kapasitesinin yüzde 80'ini doldurduğunu ve oda sıcaklığında 2 bin çevrimlik işlem ömrü gösterdiğini, bunların endüstriyel üretim süreciyle uyumlu koşullarda ölçüldüğünü belirtti.

Profesöre göre ölçeklendirilebilir (daha büyük boyutlarda uygulanabilir -ç.n.) üretim gerçekleştirilebilirse, kilogram başına 35 watt-saatlik enerji yoğunluğuna sahip bir lityum-iyon batarya mümkün olabilir.

Tesla gibi elektrikli otomobillerindeki en iyi ticari bataryaların menzili, 500 kilometre civarında, fakat bunların şarj süresi, kullanılan şarj sistemine bağlı olarak bir saatle bir gün arasında vakit alıyor.

Geçtiğimiz ay Tesla CEO’su Elon Musk, otomobil bataryaları için yeni bir spiral tasarımı duyurmuştu. Musk, bu tasarımın, otomobil üreticilerinin bataryaları şimdiki süreçten yüzde 56 daha ucuza imal etmesini sağlayacağını ifade etmişti.

Musk, “Şu andan yaklaşık üç yıl sonra, 25 bin dolarlık (195 bin TL) çok cazip ve tamamen otonom bir araç sunabileceğimize eminiz" ifadelerini kullanmıştı.

Son araştırmayı ayrıntılandıran makale Perşembe günü bilim dergisi Science’da yayımlandı.