Elektrikli otomobil yarışı FIA-ETCR, Türkiye'ye geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası'nın (FIA-ETCR) dünya çapında yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Global ekonomik etkisinin yanında İstanbul’un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak. Bu sayede Türk markalarına dünya ölçeğinde bilinirlik kazandırabiliriz." dedi.

Uluslararası Motor Sporları Federasyonu'nun (FIA) katkısıyla düzenlenen Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Emso Sportif'in desteği, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Park'ta 20-22 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmaya ilişkin Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Varank, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanı hem de bir yarışsever olarak heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik artan ilgiden bahseden Varank, bu durumun otomobil sporlarında da karşılığını bulduğunu, böylesi yarışmalarda vatandaşların ilgisiyle beraber, kamunun desteğinin büyük önem arz ettiğini anlattı.

Varank, organizasyon takviminde Türkiye'nin yer almasına katkı sağlayan Emso Sportif'e ve ev sahipliği sebebiyle Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ederek, FIA Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İçinde bulundukları dönemin elektrikli araçların yüzyılı olacağını aktaran Varank, elektrikli araçların mobilite sektöründe topyekun bir dönüşümü de beraberinde getirdiğini, batarya teknolojilerinin geliştiğini, araç aksamlarında elektroniğin payının her geçen gün arttığını bildirdi.

Varank, "Türkiye olarak geçmişte yaşanan dönüşümlere maalesef seyirci kaldığımız dönemler oldu. Bugün ise bu durum bariz şekilde değişti. Türkiye artık gelişmiş teknoloji ve inovasyon altyapısı sayesinde yeni trendlere yönelik hızlı şekilde aksiyon alabiliyor. Teknoparklara, modern teknoloji altyapılarına, test merkezlerine, araştırma kurumlarına yaptığımız yatırımlar sayesinde özellikle son dönemde büyük bir ivme yakaladık." diye konuştu.

"Elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri üzerinde çalışıyoruz"

Bakan Varank, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Türkiye'nin potansiyeline hep birlikte şahit olduklarını belirterek, insansız hava araçları teknolojilerinde yakaladıkları başarıdan ve dünyanın kendilerine gösterdiği ilgiden bahsetti.

"Bugün artık doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye var." diyen Varank, otomotiv endüstrisinde esen değişim rüzgarlarının en bariz şekilde hissedildiği ülkelerden olduklarını vurguladı.

Varank, otomotiv sanayisinde ciddi kapasitelerinin bulunduğunu kaydederek, "İşte bu kapasiteyi daha da öteye taşımak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri, paylaşımlı mobilite, yeni nesil malzemeler ve hatta mobilite yaşam alanları üzerine yoğunlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOGG'un, ABD'de dünyanın en büyük teknoloji fuarında gördüğü ilgiyi anımsatan Varank, yerli ve milli aracın piyasaya çıktığında çok daha büyük bir etki oluşturacağını, Türkiye'nin elektrikli araçlarda Avrupa'nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyeceğini anlattı.

"Temiz enerjiye dayanan teknolojileri hayatımıza adapte etmeliyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizine ve küresel ısınmanın her geçen gün artan yıkıcı etkisine değinerek, bununla mücadelenin yolunun karbon salımını azaltmaktan geçtiğini söyledi.

Temiz enerjiye dayanan, karbon salımı yapmayan teknolojileri hayata adapte etmek zorunda olduklarını vurgulayan Varank, fosil yakıtlar tüketen otomotiv sanayisinde yakalanabilecek dönüşümün sağlayacağı faydalardan bahsetti.

"Yarışma Türkiye'ye çok şey katacak"

Bakan Varank, "İşte Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası gibi organizasyonlar kamuoyunda farkındalık oluşturmak, insanları dünyanın geleceği açısından bilinçlendirebilmek açısından önemli fırsatlar. Bu yarış, dünya çapında 127 ülkede yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip. Global ekonomik etkisinin yanında İstanbul’un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak. Bu sayede Türk markalarına dünya ölçeğinde bilinirlik kazandırabiliriz." dedi.

Geleceğin teknolojilerine yönelik önemli bir spor etkinliğinin yanında Türkiye'yi dünya vitrinine taşıyacak bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Varank, "Bu bakımdan FIA Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası'nın ülkemize katacağı çok şey olduğuna inancım tam." ifadelerini kullandı.

Varank, organizasyona destek olmak açısından her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydederek, yarışı gelecek yıllarda Beyoğlu sokaklarında da görmek istediklerini bildirdi.

"Elektrikli araçlara acil dönüşüm yapmalıyız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise son dönemde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle oluşan afetlerden bahsederek, fosil yakıt tüketmeleri ve karbon salımı ortaya çıkarmaları nedeniyle elektrikli araçlara hızlı bir şekilde dönüşüm yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Suver, bu alanda Türkiye'de önemli çalışmalar yapıldığını kaydederek, bakanlık olarak kendilerinin de her türlü çalışmaya destek vereceklerini bildirdi.

"Şehrin sağlığına farkındalık için önemli bir yarış"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle bir ilke imza atmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Şehrin sağlığını da insan sağlığı kadar önemsediklerini dile getiren Yıldız, şu açıklamalarda bulundu:

"Sporun, teknolojinin ve enerjinin buluştuğu Elektrikli Araçlar Yarışı, şehrin sağlığına farkındalık oluşturmak için en özel ve sempatik fırsatlardan biridir. Karbon ayak izine dikkat çekmek, daha yeşil, daha sağlıklı şehirler oluşturmak için elektrikli araçların ve karbon salınımının farkındalığını pekiştirmek insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Elektrikli Araçlar Yarışı'nı ülkemize kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."