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Teknoloji Elektrikli otomobil kullanıcıları sevinecek! 10 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj imkanı
Teknoloji

Elektrikli otomobil kullanıcıları sevinecek! 10 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj imkanı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 03:21:00 -
Elektrikli otomobil kullanıcıları sevinecek! 10 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj imkanı

10 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj imkanı sunan teknoloji piyasaya sürülüyor.

StoreDot, 2 bin ardışık hızlı şarj döngüsüne ulaşan bir batarya geliştirdiğini duyurdu. Bu teknoloji ile, elektrikli araç bataryası sadece 10 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj oluyor. Bu yıl, 5 dakikalık hızlı şarj ile 160 km menzil sunan paketi piyasaya sürecek. İşte detaylar…

İsrail merkezli StoreDot, silisyum-anotlu bataryalar kullanarak bu önemli başarıyı elde etti. Silisyum, grafitten çok daha fazla elektrik depolayabiliyor, ancak bu zamana kadar şişme sorunları nedeniyle istenilen performans sağlanamıyordu. Ama StoreDot, elektrikli araç bataryalarının en önemli hızlı şarj sorununu çözdü ve bataryalarının performansını katladı.

Bu elektrikli araç bataryası, yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 10 dakikada hızlı şarj olabiliyor ve kapasitesinin yüzde 80’ini koruyabiliyor. StoreDot, bu yıl içerisinde 5 dakikalık şarjla yaklaşık 160 km menzil sunan bir batarya paketini piyasaya sürmeyi planlıyor. İşin güzel yanı, bu sadece başlangıç.

2028 yılına kadar hızlı şarj süresini 3 dakikaya, 2032 yılına kadar ise 2 dakikaya indirmeyi hedefliyorlar. Yani, gelecekte elektrikli aracınızı hızlı şarj etmek için sadece bir kahve molası kadar süre yeterli olacak. StoreDot, bu elektrikli araç hızlı şarj teknolojisini geliştirmek için yapay zeka ve ileri düzey nanoteknolojiler kullanıyor.

Şirketin amacı, hızlı şarj batarya teknolojisini ticarileştirip dünya çapındaki elektrikli araç modellerinde kullanılabilir hale getirmek. Bu hedef doğrultusunda Samsung, Volvo ve BP gibi dev şirketlerle ortaklıklar kurmuş durumdalar. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde operasyonlarını genişletmeyi planlıyorlar. Yani, bu elektrikli araç batarya teknolojisi çok yakında her yerde olacak.
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Elektrikli araç, benzinli araçların yerini aldığında her yıl yaklaşık 4 bin 536 kg karbondioksit emisyonunu önleyebiliyor. Bu da hem çevreye hem de sağlığımıza büyük fayda sağlıyor. Ayrıca, elektrikli araç kullanımıyla yakıt ve bakım maliyetlerinde de büyük tasarruf sağlanabiliyor. Yani, hem cebiniz hem de gezegenimiz kazanıyor diyebiliriz.

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