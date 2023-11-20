Elektrikli otomobillerdeki yeni matrah düzenlemesinin bazı modellerde 500 bin liralık indirimi sağlayabileceği bildirildi. İşte yetkililerden konu ile ilgili yapılan değerlendirmeler.. Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltilmişti. Bu, belirlenen miktarın daha fazla modeli kapsadığı anlamına geliyor.

Bloomberght'den Burak Karagöz'e konuşan Odak Otomotiv Satış ve Pazarlama Müdürü Emrah Ünlü, elektrikli araçlarda yapılan matrah güncellemesinin sadece 160 KW altında olan araçlar için geçerli tutulduğunu ifade etti.

Ünlü şunları söyledi: "Satış matrahı 1 milyon 250 bin TL'nin üstünde olan araçlarda tahsil edilen ÖTV oranı yüzde 40 seviyesindeydi. Şimdi bu tutar yüzde 16'lık bir artışla 1 milyon 450 bin TL'ye çıkartılmış oldu. Böylece mevcutta sunulan ve bu kritere sahip elektrikli araçların bir kısmı bugünden itibaren yüzde 10'luk ÖTV dilimine dahil oldu. Örnek vermem gerekirse, güncel fiyatı 2 milyon 400 bin TL olan bir elektrikli otomobilin yeni değişiklikle birlikte fiyatı 1 milyon 900 bin TL inmiş olacak. Yani 500 bin TL'ye varan bir indirimden bahsetmiş oluyoruz.

'Fazla model yok'

Tabii bu skala içerisinde yer alan çok fazla bir model söz konusu değil. Yapılan yüzde 16'lık artış enflasyon verileri baz alındığında oldukça az kalmış görünüyor. Aynı zamanda tüm elektrikli otomobil modellerini kapsamayan bir değişimin satışlara etkisi sınırlı olacaktır. Elektrikli otomobil satışlarında son 1 yıl içerisinde ciddi bir artış söz konusu zaten.

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Bugün yayımlanan genelgeyle halihazırda yükselen bir satış trendine girmiş olan elektrikli otomobillere ilgi biraz daha artacaktır. Yayımlanan genelgenin mevcut duruma en büyük etkisi bu olacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte birçok markanın distribütörü otomobillerimi yüzde 10 olan ÖTV dilimine dahil edebilmek adına yüklü nakit kampanyalar yapıyorlardı. Bu değişimle birlikte hem distribütörlerin olası kur artışlarından etkilenmemek adına eli biraz daha güçlenmiş olacak hem de elektrikli araç satın alma düşüncesindeki kullanıcıların satın alma kararlarına olumlu etki edecektir."

'Ulaşılabilir fiyatlar'

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da şunları kaydetti: "Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisi (ÖTV) diliminde bulunan tam elektrikli binek otomobiller için matrahın 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltilmesi; çevreci teknolojilerin kullanılmasına teşvik açısından yararlı olacaktır.

Markalar bu gelişmeye göre fiyatlandırmalar konusundaki pozisyonlarını yeniden belirleyeceklerdir. Bu değişiklikle mevcut fiyatları yüzde 40'lık ÖTV diliminde olup yüzde 10'a düşenler de olabilir. Bu kararla birlikte tüketicilerin bir süre daha yüzde 10 ÖTV diliminde bulunan araçlara daha ulaşılabilir fiyatla sahip olabilecekleri bir dönem yaşanacaktır. BYD Türkiye olarak, kurun hareketine ve sektörel gelişmelere göre içinde bulunduğumuz C-SUV segmentindeki rekabetçiliğimizi korumaya devam ettirmeyi hedefliyoruz."(Dünya)

Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?