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Gündem Elektrikli Bisikletiyle İnşaat Temeline Düşen Yaşlı Adam hayatını kaybetti!
Gündem

Elektrikli Bisikletiyle İnşaat Temeline Düşen Yaşlı Adam hayatını kaybetti!

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Elektrikli Bisikletiyle İnşaat Temeline Düşen Yaşlı Adam hayatını kaybetti!

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, elektrikli bisikletiyle inşaat temeline düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Cavit Özkan'ın (80) kullandığı elektrikli bisiklet, Turan Mahallesi'nde bir inşaatın temeline devrildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 metrelik boşluğa düşen Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özkan'ın cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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EMMİ 80 YAŞINDA SENİN YÜRÜMEN LAZIM

Sen ayakta zor durursun seni elektrikli bisiklete kim bindirdiyse o suçlu. Ecel bu işte...
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