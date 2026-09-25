Elektrikli Bisikletiyle İnşaat Temeline Düşen Yaşlı Adam hayatını kaybetti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, elektrikli bisikletiyle inşaat temeline düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Cavit Özkan'ın (80) kullandığı elektrikli bisiklet, Turan Mahallesi'nde bir inşaatın temeline devrildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 metrelik boşluğa düşen Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Özkan'ın cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dünya
Hazar'daki faciada kanunsuz ihmal iddiası! Kazakistan'da 5 üst düzey komutan gözaltına alındı!