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Aktüel Elektrikli bisikletini çalmak isteyen şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti
Aktüel

Elektrikli bisikletini çalmak isteyen şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-08-26 22:25:29 -
Elektrikli bisikletini çalmak isteyen şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti

ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, elektrikli bisikletini çalmak isteyen şüpheliyi polise teslim etti.

Alınan bilgiye göre, evinin avlusuna kilitleyerek bıraktığı elektrikli bisikletin birisi tarafından sürüklenerek götürüldüğünü gören Yücel K, şüpheliyi kovalayarak yakaladı.

Adının M.T olduğu öğrenilen şüpheliyi etkisiz hale getiren Yücel K. durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

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