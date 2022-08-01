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Gündem Elektrikli bisiklet sürücüsünün acı sonu
Gündem

Elektrikli bisiklet sürücüsünün acı sonu

Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 18:42:00 -
Elektrikli bisiklet sürücüsünün acı sonu

Kaza, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Çevre Yolu Yavuz Selim Üst Geçidi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 55 AFP 138 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat kamyonu, aynı istikamete seyir eden Rasim Kutbay (70) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kutbay'ın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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