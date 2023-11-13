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Sosyal Medya Elektrikli araçlarla ilgili tedirgin eden iddia: Aslında bu yüzden üretilmişler
Sosyal Medya

Elektrikli araçlarla ilgili tedirgin eden iddia: Aslında bu yüzden üretilmişler

Yeniakit Publisher
2023-11-13 16:43:00 -

Sosyal medyada yayılan bir videoda elektrikli araçlar hakkında ortaya atılan teori tüm dünyayı korkuturken herkesi tam anlamıyla tedirgin etti.

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, elektrikli araçlarla ilgili dikkat çeken bir teoriyi gündeme getirdi ve geniş bir tartışma başlattı. Videoda dile getirilen iddiaya göre, elektrikli araçlar "insanların nereye gideceğini kontrol etmek amacıyla üretilmiş" denildi.

Sosyal medya kullanıcıları arasında yayılan bu teori, bazı kişiler tarafından desteklense de bazı kullanıcılar bunun saçmalık olduğunu savundu.

Elektrikli araçlar konusundaki bu yeni tartışma, teknolojinin günlük hayatımızdaki rolü üzerine düşünmemize neden oluyor.

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