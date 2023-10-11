Elektrikli araçlar müşterilerin ilk tercihi oldu

Elektrikli otomobil dönüşümünün tahminlerden çok daha hızlı gerçekleştiğini vurgulayan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, "Bir yanda fosil yakıt kaynaklarının hızla azalması, diğer yanda küresel ısınmanın gitgide daha vahim hale gelen sonuçları endüstride ve özellikle de ulaşımda yeni nesil elektrikli araçlara olan yönelimin hız kazanması gerektiğini gösteriyor. Gerek Avrupa Birliği çerçevesinde gerek kıtada yer alan ülkelerin ulusal stratejileri doğrultusunda, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için hem tüketicilere hem de otomobil üreticilerine pek çok teşvik sunulması, bilhassa Avrupa Komisyonu’nun bu konuda yaptığı makro boyutlu çalışmalar, tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Komisyonun özellikle de sürdürülebilir ve akıllı ulaşım stratejisi adlı çalışması, elektrikli otomobillerin üretimi ve kullanımına yönelik kayda değer hedefler içeriyor" dedi.

"Renault ve Dacia, bu küresel çapta yaşanan elektrikli araç dönüşümünde erken adımlar atarak, ar-ge çalışmalarına büyük yatırımlar yaparak sektörün öncülerinden biri olmuş durumda" diyen Aras, "Renault’un 2030’a gelindiğinde Avrupa’da sadece elektrikli otomobil satacak olmasına yönelik alınan karar ve bu güne kadar üretmiş olduğu elektrikli araçların yüksek başarıya ulaşmış olması, markanın bu konuda ne kadar ciddi olduğunun açık bir göstergesi olmuş durumda. Aynı zamanda 2025 yılına kadar 10 yeni elektrikli aracı piyasaya sunma ve 2030 yılına kadar modellerinin yüzde 90’ını tamamen elektrikli araçların oluşturacağına dair hedefler, iki firmanın elektrikli otomobil piyasasında daha köklü bir yer edineceğinin göstergeleri arasındadır" şeklinde konuştu.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar'ın müşterilerine sunmuş olduğu iki markanın yapmış olduğu ar-ge yatırımları ve geliştirmelerinin sonuçlarını, şu anda satışta olan modellerinde gözlemlemenin mümkün olduğunu ifade eden Aras, "Tüm bu gelişmiş teknolojiler ve kullanıcı dostu donanımlarla kullanıcısına geniş bir araç yelpazesi sunan iki firma elektrikli otomobil sektöründeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaya devam ediyor" dedi.

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