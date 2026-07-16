AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

Oysa AK Parti; bir ahlak mektebi, bir derviş mektebi, bir akıncı mektebidir. Bu ocakta böyle bir anlayışın yeri yoktur. Burada nöbet yarışı vardır, nöbet değişimi vardır. Bir gün Halid bin Velid gibi ordu komutanı olursunuz, bir gün de başka bir komutanın emrinde nefer olarak kılıç sallarsınız. Eğer nefer olarak görev yapmaya gönlünüz razı olmuyorsa, komutan olmaya da layık değilsiniz demektir. Ben bugüne kadar bu teşkilatta birlikte yol yürüdüğümüz, kader birliği yaptığımıza inandığım; her zaman desteğini yanımda hissettiğim mahalle başkanlarımdan belde başkanlarıma, ilçe başkanlarımdan kadın ve gençlik kolları başkanlarıma, belediye başkanlarımdan yönetim kurulu üyelerimize kadar tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum.