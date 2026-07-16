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AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

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AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında gerçekleşen temayül yoklamasına AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile İl Koordinatörü ve 27. Dönem Niğde Milletvekili Selim Gültekin koordinesinde yapıldı.

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Foto - AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

Temayülde divan kürsüsünde AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile İl Koordinatörü ve 27. Dönem Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Başkanvekili Nazmiye Tuğral, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Kalaycı, Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir ve önceki dönem İl Başkanı Turgay Şahin yer aldı.

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Foto - AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

Programın açılış konuşmasını İl Koordinatörü 27. Dönem Niğde Milletvekili Selim Gültekin yaptı. Gültekin konuşmasında; ‘’ AK Parti ailesi olarak bugüne kadar bu tür görev değişimlerini her zaman birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik.

#3
Foto - AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

Bu bir bayrak yarışıdır. Görevler değişir, ancak davamıza olan bağlılığımız ve hizmet anlayışımız değişmez.

#4
Foto - AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

Bu vesileyle Sayın Turgay Şahin'e bir kez daha teşekkür ediyorum.

#5
Foto - AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

Bugüne kadar teşkilatımıza ve şehrimize sunduğu kıymetli hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki siyasi hayatında ve yaşamında başarılar diliyorum. Rabbim yolunu ve bahtını açık eylesin.’’ Dedi.

#6
Foto - AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

Öte yandan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’de yaptığı konuşmada; ‘’ Temayül yoklamasını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Öncelikle İl Başkanımız Sayın Turgay Şahin'e, bugüne kadar davamıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Görevini edep, adap ve büyük bir özveriyle yerine getirmiş bir dava adamına şükranlarımızı ifade etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Kendisinin ortaya koyduğu emeklerin hem bizim nazarımızda hem de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın nazarında kıymetli olduğunu özellikle ifade etmek isteriz. Ben de kendisine emekleri ve gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum.

#7
Foto - AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

İnşallah bugün, Afyonkarahisar teşkilatımızın siz kıymetli dava arkadaşlarımızın görüşlerini alarak il başkanımızın belirlenmesi sürecine katkı sunacağız.

#8
Foto - AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

Rabbim hiçbir emeği zayi etmez. Cenab-ı Hak, bugüne kadar davamız için ortaya koyduğumuz bütün gayretleri hayırlara vesile kılsın. Yapacağımız istişarelerin ve çalışmaların memleketimiz, teşkilatımız ve davamız adına hayırlı neticeler vermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.’’ Dedi. Temayül öncesi son konuşmayı önceki dönem AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin yaptı. Şahin konuşmasında; ‘’ "Biz bir şirketin mensubu değiliz arkadaşlar. Dolayısıyla bu teşkilatta yaptığımız çalışmanın karşılığında kişisel bir beklenti içerisinde olamayız. 'Ben şu kadar çalıştım, karşılığında şu olmalı', 'Ben en çok çalıştım, en iyi yerlerde ben olmalıyım' anlayışı ancak şirketlerde geçerli olabilir.

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Foto - AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

Oysa AK Parti; bir ahlak mektebi, bir derviş mektebi, bir akıncı mektebidir. Bu ocakta böyle bir anlayışın yeri yoktur. Burada nöbet yarışı vardır, nöbet değişimi vardır. Bir gün Halid bin Velid gibi ordu komutanı olursunuz, bir gün de başka bir komutanın emrinde nefer olarak kılıç sallarsınız. Eğer nefer olarak görev yapmaya gönlünüz razı olmuyorsa, komutan olmaya da layık değilsiniz demektir. Ben bugüne kadar bu teşkilatta birlikte yol yürüdüğümüz, kader birliği yaptığımıza inandığım; her zaman desteğini yanımda hissettiğim mahalle başkanlarımdan belde başkanlarıma, ilçe başkanlarımdan kadın ve gençlik kolları başkanlarıma, belediye başkanlarımdan yönetim kurulu üyelerimize kadar tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

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Foto - AK Parti Afyonkarahisar'da temayül yoklaması gerçekleşti...

Bu vesileyle hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.’’ Dedi.

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