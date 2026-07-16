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Yerel Pes dedirten savunma! 600 kilo karpuz ve kavunu neden çaldığını böyle açıkladı
Yerel

Pes dedirten savunma! 600 kilo karpuz ve kavunu neden çaldığını böyle açıkladı

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Adana’da şaşırtan olayların ardı arkası kesilmiyor. Hemen hemen her gün ilginç olayların yaşandığı şehirde bu sefer 600 kilogram karpuz ve kavun çalındı. Şüphelilerin o anları kameraya anbean yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan ve ifadesinde "Kavun ve karpuz çabuk satılan ürünler, satmak için çaldık" dediği belirtilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Temmuz günü saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Vedat Dalokay Hal Komplesi’nde meydana geldi. Muhittin A. (40), kullandığı 01 ASE 658 plakalı hafif ticari araçla kimlikleri tespit edilemeyen arkadaşlarıyla hal komplesine geldi. Muhittin A. ve arkadaşları, Abdullah B.’ye ait iki farklı kamyondan 600 kilogram karpuz ve kavunu çaldı. Şüphelilerin kamyonlardan karpuz ve kavunları alıp hafif ticari araca yüklediği anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah iş yerine geldiğinde araçlarda karpuz ve kavunlarda eksik olduğunu fark eden Abdullah B., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, hafif ticari aracı kullanan kişinin Muhittin A. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla Muhittin A. yakalanırken, diğer 2 şüphelinin ise kimlikleri henüz tespit edilemedi. Muhittin A.’nın emniyetteki sorgusunda, "Kavun karpuz çabuk satılan ürünler, biz de satmak için çaldık" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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